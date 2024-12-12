Пекло, Рута и Паляниця Питер Дикинсон, Atlantic Council

12.12.2024, 15:41

Питер Дикинсон, Atlantic Council

Что готовит Украина для РФ?

В начале декабря Украина представила новую ракету-дрон (или реактивный беспилотник) отечественного производства, который должен значительно расширить возможности страны по нанесению авиаударов по целям в глубине России. Новое дополнение к украинскому арсеналу, получившее название «Пекло», имеет заявленную дальность полета 700 км и может развивать скорость до 700 км в час.

Президент Украины Владимир Зеленский, представляя оружие в социальных сетях, заявил, что первая партия ракетных беспилотников Пекло уже поступила на вооружение украинских военных и доказала свою боевую эффективность. «Теперь задача — расширить их производство и развертывание», — прокомментировал он.

«Пекло» — один из нескольких видов оружия дальнего радиуса действия, разрабатываемых Украиной в настоящее время, поскольку страна стремится повысить свою способность наносить удары по целям на территории России. Выступая в Киеве 10 декабря, Зеленский заявил, что серийное производство беспилотного ракетного комплекса большой дальности «Паляниця» уже началось, а испытания новой ракеты «Рута» продолжаются.

В то же время в ближайшем будущем ожидается введение в эксплуатацию крылатой ракеты «Нептун» дальнего радиуса действия отечественного производства. В настоящее время «Нептун» наиболее известен как оружие, которое использовалось для потопления флагманского корабля Черноморского флота России «Москва» в первые месяцы российского вторжения весной 2022 года.

Украинцы считают, что ракетные удары могут ослабить военный потенциал России

В дополнение к этим разработкам Министерство обороны Украины недавно объявило о планах поставить более 30 000 ударных беспилотников дальнего радиуса действия в 2025 году, причем производство будет частично финансироваться международными партнерами. С начала 2024 года Украина ведет масштабное воздушное наступление на энергетическую промышленность и военную инфраструктуру России с использованием беспилотников дальнего радиуса действия. В связи с тем, что объем отечественного украинского производства достиг рекордного уровня, в следующем году, вероятно, произойдет резкая эскалация украинских атак.

Усилия Украины по расширению внутреннего производства дальнобойного оружия отражают широко распространенное в Киеве разочарование в связи с ограничениями, наложенными западными партнерами страны на удары по территории России. На протяжении почти всей войны западные лидеры не позволяли Украине наносить ответные удары по российским объектам из-за опасений по поводу возможных ответных мер со стороны Кремля. Это позволило России безнаказанно наносить удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре, фактически вынуждая Украину защищаться с руками, связанными за спиной.

Недавно Соединенные Штаты и другие партнеры ослабили эти ограничения и разрешили некоторые категории украинских ударов на территории России с использованием западного оружия. Однако ряд ограничений, как полагают, остается в силе. Ракеты, предоставленные Украине западными союзниками, имеют относительно скромный максимальный радиус действия — до 300 км, что делает их малопригодными для использования против такой огромной страны, как Россия.

Многие в Киеве считают, что расширение арсенала дальнего радиуса действия необходимо для обеспечения жизнеспособного мира с Россией. Сторонники увеличения дальности ударов утверждают, что если Украина не сможет «вернуть» путинское вторжение назад на территорию России, у кремлевского диктатора не будет причин добиваться мирного урегулирования. Они считают, что ракетные удары могут ослабить военный потенциал России, и в то же время лишить военную машину Путина финансирования, с помощью атак на нефтеперерабатывающие заводы и другие компоненты экономически важной, но очень уязвимой энергетической отрасли страны.

Зеленский неоднократно подчеркивал важность возможности наносить удары по целям в глубине России и часто заставлял союзников Украины поставлять больше оружия дальнего радиуса действия. Его недавно представленный план победы, как сообщается, содержал один конфиденциальный сегмент, в котором предлагалось поставить американские ракеты «Томагавк» с дальностью полета почти 2500 километров в рамках «пакета неядерного сдерживания». Хотя этот запрос был отвергнут как нереалистичный, он подчеркнул, что официальные лица в Киеве придают большое значение возможностям нанесения ударов большой дальности, поскольку украинские политики ищут инструменты для обеспечения прочного мира.

Недавнее увеличение производства беспилотников и ракет дальнего радиуса действия происходит на фоне стремления Украины возродить давно заброшенную оборонную промышленность и снизить зависимость от военной помощи. С момента полномасштабного вторжения России почти три года назад Украине удалось резко увеличить объемы внутреннего производства в самых разных областях — от бронетехники и артиллерийских снарядов до средств радиоэлектронной борьбы и морских беспилотников. Большая часть этих работ финансируется за счет партнеров Украины, которых призывают размещать заказы у украинских производителей.

В то время как разговоры начинают переходить к возможности заключения мирного соглашения после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года, украинцы не воспринимают ничего на веру и готовятся к четвертому году войны, крупнейшей в Европе со времен Второй мировой. Они надеются, что, повысив свою способность наносить ответные удары по России, они смогут усилить давление на Владимира Путина и укрепить свои собственные позиции перед началом любых переговоров.

Питер Дикинсон, Atlantic Council

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