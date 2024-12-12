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Председателя Госдумы РФ Володина приговорили к 15 годам тюрьмы

  • 12.12.2024, 15:49
Председателя Госдумы РФ Володина приговорили к 15 годам тюрьмы
Вячеслав Володин

Украинские спецслужбы раскрыли подробности.

Председателя Государственной думы Федерального собрания страны-агрессора России Вячеслава Володина заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 12 декабря.

По данным следствия, Володин является доверенным лицом российского диктатора Владимира Путина и принимал непосредственное участие в подготовке полномасштабного вторжения РФ в Украину.

15 февраля 2022 года российский чиновник поставил на голосование в сессионном зале постановление об обращении к Путину с просьбой признать «независимость» временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Одновременно Володин публично поддержал это решение и обеспечил нужное количество «голосов» российских депутатов. Позже он организовал ратификации так называемого «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между Кремлем и «Л/ДНР».

В дальнейшем Москва использовала «законодательные инициативы» Володина для начала полномасштабной войны против Украины. Сейчас чиновник продолжает поддерживать российскую агрессию, о чем часто заявляет во время заседаний Госдумы России и в эфирах пропагандистов.

Во время заочного судебного заседания он был признан виновным по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства).

В СБУ объяснили, что осужденный находится на территории страны-агрессора, поэтому начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания.

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