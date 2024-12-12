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Белорусский полковник рассказал о поражении России

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  • 12.12.2024, 16:05
  • 7,174
Белорусский полковник рассказал о поражении России

Лукашисты начинают переобуваться?

В эфире белорусского госТВ признали, что Россия потерпела поражение в Сирии.

Таким мнением на ОНТ поделился замначальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

«То, что происходит сегодня в Сирии, — безусловно, это поражение Российской Федерации», — сказал он.

«Что касается и логистики, и переброски войск, вооружений через черноморские проливы — все это затруднено. Переброска становилась значительно проблематичной для них», — отметил Богодель.

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