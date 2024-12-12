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Журнал Time назвал Трампа «человеком года»

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  • 12.12.2024, 16:09
Журнал Time назвал Трампа «человеком года»

В 2016 году он уже получал это звание.

Избранный президент США Дональд Трамп стал «человеком года» по версии журнала Time . Издание уже опубликовало обложку с Трампом.

Победа Трампа на выборах президента США — историческое событие с самых разных перспектив, пишет издание.

Он будет самым возрастным президентом в истории страны и единственным главой США, признаным виновным по уголовному делу.

В 2016 году Трамп стал Человеком года по версии Time после того, как одержал победу на президентских выборах. Тогда он стал 13 президентом США, которые получили такое же признание, включая Джо Байдена.

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