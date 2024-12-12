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Каждого пятого взрослого светлогорца записали в «тунеядцы»

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  • 12.12.2024, 16:15
  • 2,450
Каждого пятого взрослого светлогорца записали в «тунеядцы»

Девять тысяч человек попали в базу.

В Светлогорском районе насчитали девять тысяч человек, включенных в базу «тунеядцев». Такую цифру назвали на заседании президиума райсовета, пишет газета «Светлогорские новости».

Как подсчитал «Флагшток», в базу «трудоспособных граждан, не занятых в экономике» попал каждый пятый житель района трудоспособного возраста (более 21%). Всего в районе проживают 75,8 тысячи человек. В трудоспособном возрасте из них находятся 53,6% (данные за 2018 год) — это около 41 тысячи человек.

При этом среди неработающих есть люди с «уважительной причиной» — например, инвалидность или декретный отпуск. Тогда процент «тунеядцев» среди реально трудоспособных получается еще выше.

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