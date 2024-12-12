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Асаду лучше ехать в Китай или Монголию

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  • Евгений Сасько
  • 12.12.2024, 16:21
  • 1,982
Асаду лучше ехать в Китай или Монголию
Евгений Сасько

Путин скоро провалится и в России.

Путин требует объяснений от своей разведки, почему она не увидела наступление оппозиции в Сирии. Уроки Сирии влияют на уроки Украины для Кремля. За последние два дня часто проскакивают цитаты российского эксперта Пухова – его раскручивают, то есть дают определенные сигналы. Это свидетельствует об изменении информационного поведения Кремля или влиянии на него.

Пухов – директор «Центра анализа стратегий и технологий». Его используют в важных темах, не размениваясь на мелкие – он запускается в эфиры по важным вопросам в соответствии с видением его военного руководства.

Пухов является членом Общественного совета при минобороны РФ, а также его держат в экспертном совете при правительстве РФ. Он является приближенным к «Ростеху». Это следует помнить, когда рассматриваем подобные ситуации.

8 декабря Пухов издал материал, в котором отметил, тезисно:

в современной войне победа возможна только в скоротечной войне;

продолжительная военная кампания сама по себе уже является стратегическим поражением для инициатора.

Почти в унисон с Пуховым высказался глава Службы внешней разведки РФ Нарышкин:

стратегический расчет Запада в Украине понятен – навязать РФ борьбу на истощение в целях раскола российского общества и создания условий для «цветной революции».

Это явный сигнал определенной группы лиц Путину, для которого тема «цветных революций», которыми его изрядно потягали и еще потягают, очень болезненна. Боли диктатору добавляет проведение аналогий с Асадом, которого сначала истощили, а затем разгромили и отправили в изгнание (в РФ).

Путин провалился повсюду, и скоро провалится в РФ. Асаду лучше уж ехать в Китай или хотя бы в Монголию.

Евгений Сасько, Telegram

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