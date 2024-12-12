«Висят на волоске»: российские интересы в Африке под угрозой 12.12.2024, 16:30

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Россия может потерять влияние сразу на нескольких континентах.

Один из путей, который Владимир Путин выбрал для борьбы с Западом, был опробован еще в советское время – через поддержку режимов в бедных странах. Как и тогда, лучше всего это удалось в Африке, а помогло в этом российское присутствие в Сирии, диктатора которой Путин спас от поражения в гражданской войне. Теперь же бегство Асада грозит России потерей двух военных баз в Сирии и большими проблемами на африканском направлении, пишет The Moscow Times.

Падение режима Асада значительно затруднит военные операции России в Африке, считает Ульф Лессинг, директор программы «Сахель» (в этот регион входят, в частности, Буркина-Фасо, Мали и Нигер, где активно действует Россия) в немецком аналитическом центре Фонд Конрада Аденауэра. «Все полеты для снабжения наемников, ротации войск, доставки боеприпасов и оружия осуществлялись через Сирию», где у России находится авиабаза, цитирует Лессинга (Bloomberg):

Лететь с полностью загруженным транспортным самолетом из России в Африку слишком далеко. России придется сократить свою деятельность в Африке, и обходиться она будет гораздо дороже.

Пытаясь восстановить влияние в странах третьего мира, которые еще СССР использовал для борьбы с «западным империализмом и колониализмом», Владимир Путин через боевиков своего повара Евгения Пригожина, а теперь и через подведомственный Минобороны Африканский корпус наладил сотрудничество с военными хунтами в ряде стран Черного континента.

Полученные в 2017 г. в аренду на 47 лет морская и авиационная базы в Сирии используются для взаимодействия с дружественными Кремлю африканскими режимами. Уже в 2018 г. воздушный мост через авиабазу в Хмеймиме позволил боевикам из ЧВК «Вагнер» высадиться в Центральной Африканской Республике (ЦАР), чтобы защитить ее президента от повстанцев. На следующий год вагнеровцы участвовали в попытке (неудачной) военного лидера восточной Ливии Халифы Хафтара захватить столицу страны Триполи. Сотрудничество с Хафтаром продолжается уже на официальном уровне, кроме того Россия пытается играть роль в военном конфликте в Судане. Через Сирию доставляются персонал и военные грузы в Мали, Буркина-Фасо и Нигер, где в последние годы произошли вооруженные перевороты и новые власти разорвали связи с Западом.

База в Хмеймиме и порт в Тартусе, единственная зарубежная военно-морская база России, позволили ей дешево и эффективно расширить свое военное, политическое и экономическое влияние в Африке. Но теперь в Москве считают вероятным полный уход из Сирии с потерей обеих баз, об этом The Moscow Times рассказали два российских дипломата на условиях анонимности. Российский военный контингент оказался заблокирован в местах дислокации после того, как оппозиционные силы установили полный контроль над территориями, где находятся Тартус и Хмеймим.

Пока что самолеты, вертолеты и оборудование остаются на авиабазе, но корабли в последние дни ушли из порта, хотя два фрегата находятся в 7-12 километрах от берега, пишет Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar.

«Русские не хотят, чтобы по ним ударили, поэтому отвели их в море», – сказала про корабли специалист по российским вооруженным силам Дара Массикот, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Эвакуация, по ее словам, пока не идет. Если бы она началась, в Хмеймим прилетело бы много «Ильюшиных» и «Антоновых», т. е. грузовых самолетов, в Тартус пришло больше кораблей, «чтобы помочь вывезти вещи», сказала Массикот Financial Times.

«Россия, очевидно хотела бы сохранить хотя бы символическое присутствие на этих базах, чтобы ее поражение не выглядело столь очевидным. Но произойдет это или нет, зависит от того, как будет развиваться политический процесс в самой Сирии», – считает специалист по российским вооруженными силам Павел Лузин, приглашенный сотрудник Школы права и дипломатии Флетчера при Университете Тафтса.

Без поддержки в Сирии России придется переcтраивать все систему работы в Африке, сказал Bloomberg Анас эль-Гомати, директор ливийского аналитического центра Институт Садека:

Без надежного воздушного моста способность России проецировать свою силу в Африке рушится. Вся ее оперативная стратегия в Средиземноморье и Африке висит на волоске.

Если Россия лишится возможности в полной мере использовать авиабазу в Хмеймиме, это станет «существенной потерей» для африканских операций, добавляет Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий: «Все поставки шли через Хмеймим, это особенно важно для страны без порта, такой как ЦАР».

Фидель Гуанджика, советник президента ЦАР, правда, уверяет, что у России «есть план Б», будь то авиапоставки через Ливию или доступ в ЦАР через порты Камеруна или Конго-Браззавиля. Гуанджика добавил, что ЦАР готова помочь Кремлю в доставке грузов и солдат из России в другие страны Сахеля.

По словам экспертов, часть авиационных операций действительно можно было бы перенести в Ливию, расположенную примерно в 1500 километрах к юго-западу, отмечает «Радио Свобода». Но перебрасывать туда из России грузовые самолеты с тяжелым вооружением будет сложнее, даже если предположить, что Москва сможет получить право на их пролет у Турции, которая имеет другие интересы на Ближнем Востоке и в Африке.

Потерей Сирии и влияния в Африке дело может не ограничиться. Падение Асада – это «серьезный удар по претензиям России на то, чтобы оставаться глобальной державой с точки зрения сохранения военного и политического влияния за рубежом», считает Хамидреза Азизи, научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности. После этого страны в других регионах, таких как Латинская Америка и Африка, могут «начать переосмысливать свои связи с Россией и зависимость от нее», полагает он.

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