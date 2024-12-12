Белорусская кухня попала в сотню лучших в мире 2 12.12.2024, 16:33

1,760

Какие блюда включили в «обязательный» список.

Путеводитель по национальным блюдам стран мира TasteAtlas обновил свой ежегодный рейтинг лучших национальных кухонь. «Телеграф» посмотрел, на каком месте оказалась Беларусь и какие традиционные блюда пользователи портала рекомендовали всем обязательно попробовать в Беларуси.

TasteAtlas — это экспериментальный онлайн-путеводитель по национальным блюдам стран мира, соединивший в себе элементы таких популярных сервисов, как гид Michelin или Tripadvisor.

На платформе, запущенной в 2015 году хорватским журналистом и предпринимателем Матией Бабичем, собраны подлинные рецепты национальных блюд, обзоры и исследования по продуктам питания, оценки критиков и отзывы посетителей ресторанов в разных уголках мира. По приблизительным оценкам, на портале уже собрана информация о 10 тыс. блюд, напитков и ингредиентов, а также о 9 тыс. заведений.

В этом году Беларусь, по сравнению с прошлым, опустилась на четыре позиции и оказалась на 75 месте. При этом оценку национальной кухни нашей страны составители рейтинга, наоборот, подняли — с 3,99 до 4 баллов из пяти возможных.

Какие блюда «обязательны» для приезжающих в Беларусь?

В списке «избранных» составителями рейтинга кафе и ресторанов традиционной белорусской кухни оказались три столичных заведения, а среди лучших продуктов и производителей оказалась белорусская водка.

Что же до самой еды, то топ-3 самых популярных белорусских напитков попали крамбамбуля, старка и квас, а в топ-10 белорусских блюд, которые обязательно рекомендуют попробовать туристам, приезжающим в страну впервые, составители рейтинга включили следующие:

• жур,

• драники,

• холодник,

• сырники,

• мачанка,

• верещака,

• лазанки,

• пячиста,

• поливка,

• банкуха.

А вот первое место в этом году досталось Греции, которая покорила сердца пользователей «кулинарного атласа» фисташками, финиками и оливковым маслом. На втором месте — Италия с её пиццей, пармезаном и джандуйей, на третьем — Мексика с кесабиррией и острой томатной сальсой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com