Reuters: Тайваньские чиновники прибыли в США для переговоров с окружением Трампа 12.12.2024, 16:49

Остров пытается наладить связи с новой администрацией Штатов.

Два высокопоставленных представителя правительства Тайваня находятся в США для встреч с людьми, связанными с переходной командой новоизбранного американского президента Дональда Трампа — остров пытается наладить связи с новой администрацией Штатов. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Заместители генерального секретаря Совета национальной безопасности Тайваня Лин Фэй-Фан и Су Шу-Чиен, а также несколько их сотрудников прибыли в Вашингтон для проведения встреч в течение этой недели. О том, кто с американской стороны примет участие во встречах или о повестке переговоров — не сообщается.

Офис президента Тайваня заявил, что визит команды национальной безопасности и «обмены» является рутинной частью работы официальных лиц, не предоставив дальнейших комментариев.

Визит Лина и Су проходит в то время, когда китайские военные усилили активность вблизи Тайваньского пролива, что, по словам Тайбэя, является попыткой Пекина установить «красную линию» для новой администрации Трампа и союзников США.

Один из источников рассказал, что встречи проходят с лицами из переходной команды Трампа, но не включают кандидатов на высшие должности в новой администрации, учитывая «чувствительность» Пекина к каким-либо контактам между тайваньскими и американскими чиновниками.

Другой источник сообщил, что встречи проходят с «республиканцами, которые, вероятно, займут политические должности среднего звена» в новой администрации. Третий источник предположил, что Лин и Су встречаются с переходной командой Трампа.

Визиты в США на таком уровне не редкость и тайваньские чиновники должны встретиться со «старыми друзьями», в том числе с людьми из окружения Трампа.

Штаты не имеют официальных дипломатических отношений с островом, который Китай считает своей территорией, но Вашингтон считается ключевым партнером Тайваня.

Победа Трампа на выборах в США породила в Тайбэе надежду на то, что новоизбранный американский президент будет придерживаться жесткой линии по отношению к Китаю. Но в то же время возникла обеспокоенность, учитывая комментарии Трампа о том, что остров должен платить Штатам за защиту. Трамп объявил о планах назначить на ключевые должности в своей новой администрации ряд политиков с жесткой позицией по отношению к Пекину — это стало обнадеживающей новостью для Тайбэя.

На сегодняшний день взаимодействие между Тайванем и новой администрацией США, похоже, находится в серой зоне неофициальных контактов и было сдержанным. Это отличается от периода перед первым президентским сроком Трампа, когда в декабре 2016 года за месяц до инаугурации он провел телефонный разговор с тогдашним президентом острова Цай Инвэнь. Это был первый случай с 1979 года, когда новоизбранный президент США разговаривал с президентом Тайваня, что вызвало негодование Китая.

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