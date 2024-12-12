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«У Лукашенко больше нет возможности сказать «нет»

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  • 12.12.2024, 16:53
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«У Лукашенко больше нет возможности сказать «нет»
Фото: AFP

Москва ставит его перед фактом.

Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в Минске подписали межгосударственный договор «о гарантиях безопасности». Что в нем содержится, до сих пор неясно: документ все еще не опубликован.

Эксперт Финского института международных исследований Григорий Нижников в комментарии для «Немецкой волны» выразил мнение, что такой важный документ остается непубличным потому, что его положения могут быть невыгодны для Беларуси.

Ситуация, подчеркивает Нижников, наглядно демонстрирует актуальное положение Лукашенко: он больше не контролирует сферу безопасности Беларуси, а только выполняет роль, отведенную ему Москвой.

«На мой взгляд, у Лукашенко больше нет возможности сказать «нет», Москва просто ставит его перед фактом, что ему необходимо предпринять какие-то шаги. Если раньше он мог выгрызать себе какие-то условия в переговорах с Путиным, дополнительные соглашения, то сейчас ему кладут договор на стол, и он его подписывает. Эта ситуация еще раз показывает, что у Минска больше нет независимой политики в сфере обороны и безопасности», - говорит эксперт. 

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