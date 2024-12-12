«Десятки ракет будут вскрывать систему противовоздушной обороны РФ» 12.12.2024, 16:54

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Какие сюрпризы готовят россиянам новые разработки ВСУ.

Украина активно испытывает свои разработки в ракетостроении. По авиабазе в Таганроге били в том числе ракетой-дроном «Паляница».

Успешно ли прошло испытание боем? Такой вопрос сайт Charter97.org задал полковнику запаса ВСУ, пилоту-инструктору Роману Свитану:

— Скорее всего, уже есть серийные партии «Паляницы». Отмечу, что у Украины имеется еще несколько предсерийных ракет, которые стали на крыло и выполняют боевую задачу.

Что касается Таганрога,действительно, есть информация о том, что параллельно с работой баллистических ракет АТАCМS использовались серийный партии «Паляницы».

Подтверждено уничтожение военного объекта — авиационного ремзавода в Таганроге. Можно сказать, что уже и серийные ракеты подтвердили свою боевую привлекательность.

И это только начало. Подождем масштабных ударов, когда будет понятно, что идут серьезные серийные партии. Десятки ракет будут вскрывать систему противовоздушной обороны РФ.

— Зеленский недавно показал ракету-дрон «Пекло». Что можно сказать об этой разработке?

— Это брат-близнец «Паляницы». Скорее всего, это разработки, которые велись параллельно как минимум двумя структурами.

В Украине есть несколько десятков производственных площадок, которые разрабатывают ракеты. В том числе — частных. Всем поставлена и профинансирована задача относительно ракет. Сейчас на выходе предсерийные разработка «Пекло», а «Паляница» - уже серийная.

Следом идет ракета «Рута», если говорить о крылатых ракетах. И несколько проектов баллистических ракет, которые на подходе.

— Может ли Украина выйти на такой объем производства ракет, который станет для России критическим?

— Да, но для этого нужно серьезное финансирование. В среднем крылатая ракета стоит до 1 миллион долларов.

Для того, чтобы ее удешевить, наладить поставки в войска, надо масштабировать производство. Для этого нужно финансирование и производственные площадки, которые очень сложно в Украине находить. Ведь россияне будут пытаться их уничтожить.

Украине нужно хотя бы по 150-200 в месяц, и ими работать, чтобы Россия ощутила этот удар. Все остальное будет на уровне комариного укуса.

Но уже техническая возможность есть, они хорошо себя показали. Если будет финансирование, то есть видение этих процессов.

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