В Минске начался снос послевоенных домов на улице Серова 12.12.2024, 17:08

«Минскстрой» там возведет две многоэтажки.

На улице Серова сейчас сносят малоэтажные здания послевоенных лет. Взамен тут возведут две многоэтажки. «Минскстрой» показал рендеры будущего жилья в конструкциях Минского домостроительного комбината, пишет Realt.

Еще несколько дней строительная техника на Серова будет сносить здания и расчищать площадку для новой застройки. Под снос попали 4 дома послевоенных лет — одноэтажки и двухэтажки. Проживавшие в них граждане уже получили новые квартиры.

Дома № 5, 7 практически снесены, в работе находится жилье на Серова, 11, на очереди — № 9.

Застраивать новым жильем планируют квартал в границах улиц Серова — Жлобинская — Асаналиева. УКС «Минскстрой» начнет с двух домов вдоль Серова. Они будут иметь 16 этажей.

Стартует застройщик с жилого дома № 26 серии ОКПМ. Он будет двухсекционным, на 125 квартир, со встроенным помещением товарищества собственников на первом этаже. Квартиры будут предлагать гражданам, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Второй дом — № 25 по генплану — односекционный, на 64 квартиры. Его построят в монолитно-каркасном исполнении (система КУБ). Он предназначен для отселения жильцов, чьи дома попадают под снос.

Рядом в будущем появится открытая автостоянка на 155 мест.

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