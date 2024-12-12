В Минске начался снос послевоенных домов на улице Серова
- 12.12.2024, 17:08
«Минскстрой» там возведет две многоэтажки.
На улице Серова сейчас сносят малоэтажные здания послевоенных лет. Взамен тут возведут две многоэтажки. «Минскстрой» показал рендеры будущего жилья в конструкциях Минского домостроительного комбината, пишет Realt.
Еще несколько дней строительная техника на Серова будет сносить здания и расчищать площадку для новой застройки. Под снос попали 4 дома послевоенных лет — одноэтажки и двухэтажки. Проживавшие в них граждане уже получили новые квартиры.
Дома № 5, 7 практически снесены, в работе находится жилье на Серова, 11, на очереди — № 9.
Застраивать новым жильем планируют квартал в границах улиц Серова — Жлобинская — Асаналиева. УКС «Минскстрой» начнет с двух домов вдоль Серова. Они будут иметь 16 этажей.
Стартует застройщик с жилого дома № 26 серии ОКПМ. Он будет двухсекционным, на 125 квартир, со встроенным помещением товарищества собственников на первом этаже. Квартиры будут предлагать гражданам, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Второй дом — № 25 по генплану — односекционный, на 64 квартиры. Его построят в монолитно-каркасном исполнении (система КУБ). Он предназначен для отселения жильцов, чьи дома попадают под снос.
Рядом в будущем появится открытая автостоянка на 155 мест.