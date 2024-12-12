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В Минске начался снос послевоенных домов на улице Серова

  • 12.12.2024, 17:08
В Минске начался снос послевоенных домов на улице Серова

«Минскстрой» там возведет две многоэтажки.

На улице Серова сейчас сносят малоэтажные здания послевоенных лет. Взамен тут возведут две многоэтажки. «Минскстрой» показал рендеры будущего жилья в конструкциях Минского домостроительного комбината, пишет Realt.

Еще несколько дней строительная техника на Серова будет сносить здания и расчищать площадку для новой застройки. Под снос попали 4 дома послевоенных лет — одноэтажки и двухэтажки. Проживавшие в них граждане уже получили новые квартиры.

Дома № 5, 7 практически снесены, в работе находится жилье на Серова, 11, на очереди — № 9.

Застраивать новым жильем планируют квартал в границах улиц Серова — Жлобинская — Асаналиева. УКС «Минскстрой» начнет с двух домов вдоль Серова. Они будут иметь 16 этажей.

Стартует застройщик с жилого дома № 26 серии ОКПМ. Он будет двухсекционным, на 125 квартир, со встроенным помещением товарищества собственников на первом этаже. Квартиры будут предлагать гражданам, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Второй дом — № 25 по генплану — односекционный, на 64 квартиры. Его построят в монолитно-каркасном исполнении (система КУБ). Он предназначен для отселения жильцов, чьи дома попадают под снос.

Рядом в будущем появится открытая автостоянка на 155 мест.

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