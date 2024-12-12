Прокремлевские экономисты предрекли России «вал банкротств» 12.12.2024, 17:19

Многие предприятия потеряют рентабельность.

Повышение ключевой ставки в России грозит массовыми банкротствами, предупредили эксперты близкого к Кремлю аналитического центра ЦМАКП. Они оценили влияние изменения ставки на промышленную инфляцию и вероятность корпоративных банкротств и пришли к выводу, что риск банкротств возрастает в разы, пишет The Moscow Times.

Центробанк не видит в этом ничего страшного: его аналитики изучили данные о более чем 300 тыс. российских компаний за 2019-2023 гг. – оказалось, что их расходы на уплату процентов в среднем не превышают 5% себестоимости продаж. Поэтому ЦБ считает, что высокая ставка не создает особых проблем для бизнеса, способствуя скорее конкуренции и перетоку ресурсов от менее эффективных компаний к более эффективным. Эксперты ЦМАКП добавили к процентным расходам арендные, которые, по их мнению, растут вместе с ключевой ставкой, и построили свою сигнальную модель оценки вероятности банкротств в течение года. Сигналы поступают тревожные.

Доля выручки проблемных компаний при учете всех процентных платежей и аренды уже в этом году возрастает с 12,3% до 37,2%, из которых четверть не могут обслуживать долг. В большинстве отраслей на компании с затруднениями в обслуживании долга придется более 30% выручки, а в некоторых (телекоммуникации, почта и др.) – более половины. Повышение ставок по кредитам в 1,6 раза в среднем за этот год расширило долю компаний, входящих в зону высокого риска банкротства, примерно вдвое: по выручке – с 5,8% до 12,5%, а по количеству – с 4,7% до 8,9%. В следующем году средняя ставка будет еще больше (в первом полугодии 2024 г. ключевая ставка была 16%), что приведет к расширению доли потенциальных банкротов до 12,2%, на них будет приходиться 18,9% выручки, предупреждает ЦМАКП. Уже по итогам этого года будет 14 отраслей с долей выручки проблемных компаний более 20%, а в следующем году их будет более 20.

Число банкротств пока не подскочило за исключением нескольких отраслей – транспорт, связь, строительство, но и в них ситуация «некритична», признает ЦМАКП. Это не повод расслабиться: проблемы приводят к банкротствам не сразу. Типичная задержка между ухудшением условий и ростом числа банкротств составляет 6-12 месяцев, напоминают эксперты ЦМАКП, так что ждать «вал» банкротств следует не ранее II квартала 2025 г. Кроме того, за 2023 г., когда прибыли компаний установили рекорд, бизнес накопил запас прочности. Нынешняя же устойчивость, считают в ЦМАКП, это «следствие «запаса рентабельности» и лагов».

Пополнять этот запас становится все сложнее: прибыли российских компаний в сентябре обвалились до минимума за два года, а по итогам девяти месяцев были на 19% меньше прошлогодних. Ставка по кредитам превысила рентабельность оборотного капитала в промышленности и вот-вот превысит рентабельность собственного капитала, подсчитывал ЦМАКП.

Тревожные сигналы поступают со многих сторон. О рисках массовых банкротств в 2025 г. говорят авиакомпании, владельцы торговых центров, автомобильных дилеров, в дорожном строительстве, угольщики – Путин поручил в кратчайшие сроки разработать меры поддержки отрасли – и многих других. Из-за высоких ставок компании, в том числе государственные монополии сокращают инвестиционные программы. Одна из них – РЖД: министр экономического развития Максим Решетников отмечал «опасный» уровень ее долга.

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