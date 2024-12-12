Путин перепутал Пахмутову и Патрушева 7 12.12.2024, 17:32

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Советская певица «стала» бывшим директором российской ФСБ.

Владимир Путин присвоил известному советскому композитору Александре Пахмутовой звание Героя Труда. Однако официальное мероприятие прошло не без казуса.

Выступая перед награжденными, Путин перепутал 95-летнего композитора и автора песни «Беловежская Пуща» со своим близким соратником, бывшим директором ФСБ Николаем Патрушевым, заметило «Агентство».

«Конечно, не могу не сказать о всенародно любимой Александре Николаевичу Патрушеву», — сказал Путин. После запинки он сам себя исправил.

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