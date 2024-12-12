закрыть
12 декабря 2024, четверг, 17:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин перепутал Пахмутову и Патрушева

7
  • 12.12.2024, 17:32
  • 1,630
Путин перепутал Пахмутову и Патрушева

Советская певица «стала» бывшим директором российской ФСБ.

Владимир Путин присвоил известному советскому композитору Александре Пахмутовой звание Героя Труда. Однако официальное мероприятие прошло не без казуса.

Выступая перед награжденными, Путин перепутал 95-летнего композитора и автора песни «Беловежская Пуща» со своим близким соратником, бывшим директором ФСБ Николаем Патрушевым, заметило «Агентство».

«Конечно, не могу не сказать о всенародно любимой Александре Николаевичу Патрушеву», — сказал Путин. После запинки он сам себя исправил.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип