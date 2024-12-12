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В Сеть попал интересный тест на гения: какую фигуру пропустили?

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  • 12.12.2024, 17:37
В Сеть попал интересный тест на гения: какую фигуру пропустили?

Справятся лишь люди с очень высоким IQ.

Готовы почувствовать себя настоящим гением? Этот тест разработан по мотивам головоломок, которые использовались ранее для проверки аналитических способностей и нестандартного мышления, пишет «Вокруг света».

Перед вами задача, которая на первый взгляд может показаться простой, но требует от вас внимания к деталям и логического подхода. Внимательно изучите фигуры: какая из них выбивается из общего ряда, или, возможно, чего-то не хватает?

Так какой фигуры не хватает? Свой ответ напишите в комментариях.

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