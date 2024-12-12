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В Минске у абонентов А1 начались проблемы с интернетом

  • 12.12.2024, 17:34
В Минске у абонентов А1 начались проблемы с интернетом

Проблемы будут устранять ночью.

В Минске у части абонентов А1 проблемы с интернетом. Об этом сообщали читатели blizko.by.

Что говорят в компании. Судя по рассылке, которую получают пользователи, то сегодня у части абонентов фиксированной связи проблемы с интернетом. 

«В Минске может наблюдаться временное снижение скорости доступа, медленная загрузка сайтов. Специалисты компании работают над устранением проблемы, запланированы восстановительные работы в ночное время. Приносим извинения за возможные неудобства», – рассказали в компании. 

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