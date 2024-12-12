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Трамп ломает все шаблоны

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  • Аркадий Дубнов
  • 12.12.2024, 17:47
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Трамп ломает все шаблоны

Избранный президент США решил нарушить 150-летнюю американскую традицию.

Трамп пригласил китайского председателя Си на свою инаугурацию в Вашингтон 20 января, сообщает CBS News. Избранный президент США ломает все шаблоны. И не только отбрасывая в сторону 150-летнюю американскую традицию, согласно которой иностранные лидеры не присутствуют на церемонии приведения к присяге нового президента США…

Дональд Трамп хочет сделать свидетелем своего торжества главного геополитического оппонента, обуздать растущую экономическую мощь которого он обещал в период своего будущего президентства.

47-й президент США анонсировал в конце ноября введение дополнительных 10-процентных пошлин на все ввозимые из Китая товары, причём пригрозил подписать соответствующий указ уже 20 января. Очевидно, это очень по-трамповски: посмотреть в глаза своему противнику в день, когда ты объявляешь ему войну, пусть даже и торговую…

В Пекине пока никак не комментировали новость о приглашении Си Цзиньпина, но, впрочем, и не опровергли ее. В Москве же пресс-секретарь Кремля Песков подчеркнул, что Путин не получал приглашения на инаугурацию Трампа. Хотя и такой кунштюк выглядел бы в его духе, обещал же он в течение 24 часов закончить войну в Украине…

Так или иначе, возможная встреча Трампа и Си дезавуирует наделавшее много шума героическое заявление турецкого президента Эрдогана, что в мире осталось только два лидера — он и Путин. В борьбе за выход в финал мирового могущества игнорировать китайского и американского дядей, было бы опрометчиво. Даже, если ты уже видишь себя новым султаном…

Аркадий Дубнов, Telegram

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