«Концов почти не найдешь» 1 12.12.2024, 18:11

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Михаил Шатский

Как ГУР мог ликвидировать топ-конструктора российских ракет.

Главное управление разведки Минобороны ликвидировало российского конструктора Михаила Шатского, который занимался модернизацией ракет РФ, сообщили источники NV в Силах обороны Украины.

Как это может повлиять на производство Россией ракет, или в этом убийстве больше символизма, в интервью Radio NV рассказал Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Украины.

Я думаю, что все проще. Я не думаю, что даже уничтожение таких фигур, как Шатский, как-то будет влиять на процесс. Да, некоторое время будут организационные сбои, но, скорее всего, это все же криминальные разборки.

И «КБ Марс», и МКБ «Радуга» — все это акционерные общества, где крутятся огромные деньги. И борьба за руководящие должности в этих обществах крайне жестокая, потому что это же финансовые потоки, управление финансовыми потоками.

И это не первый пример. В нулевых годах, кажется, именно из-за криминальных разборок убили одного из главных конструкторов зенитно-ракетного комплекса С-300. Он же участвовал и в разработке комплекса С-400.

То есть, если это ГУР, то они работали через российские криминальные структуры. И это идеальный вариант, потому что концов почти не найдешь.

Но, возможно, это просто внутренние криминальные разборки.

Я бы не сказал, что [Шатский] - это ключевая фигура, но человек, который возглавлял одно из важнейших направлений. Там другой человек руководит — фамилия руководителя этого подразделения Кравчук. Корни, очевидно, украинские.

Я думаю, что это, действительно, криминальные разборки, потому что там деньги. Понимаете, сейчас россияне не жалеют денег, они требуют только одного — результата. Нет результата, тогда тебя снимут, тогда уголовная ответственность. В России есть уголовная ответственность за невыполнение оборонного заказа.

Действительно, денег там намного больше. И в 90-е, в нулевые годы основным способом обогащения, откатов, были научные разработки, в которых не найдешь концов, куда делись деньги. Как выплатили консультанту, фирме, которая делала научные разработки, нельзя отследить. Это не серийное производство. Неизвестно, сколько ты получил от поставщика, сколько заплатил за материалы. Здесь — концы в воду, все. Поэтому борьба за руководящие должности в таких научных организациях достаточно жестокая.

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