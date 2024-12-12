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В Литве официально начало работу новое правительство

  • 12.12.2024, 18:19
В Литве официально начало работу новое правительство

Правительство во главе с Гинтаутасом Палуцкасом приняло присягу.

В литовском Сейме в четверг, 12 декабря, новое правительство во главе с Гинтаутасом Палуцкасом приняло присягу и начало работу, сообщает LRT.

Формирование нового Кабинета министров было непростым. Вначале президент Гитанас Науседа утвердил состав правительства в неполном составе.

В среду Науседа утвердил двух последних министров в новом правительстве – Повилас Подерскис, бывший директор администрации города Вильнюса, назначен министром окружающей среды, а юрист Римантас Моцкас возглавил министерство юстиции.

Остальные 12 министров президент назначил на прошлой неделе.

Министерство иностранных дел в правительстве Палуцкаса возглавит Кястутис Будрис, который до этого времени был главным советником президента по вопросам национальной безопасности. Министром обороны в новом правительстве будет Довиле Шакалиене.

Перед тем Сейм Литвы утвердил программу нового правительства, что стало последним шагом перед его присягой и началом работы.

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