В Литве официально начало работу новое правительство
- 12.12.2024, 18:19
Правительство во главе с Гинтаутасом Палуцкасом приняло присягу.
В литовском Сейме в четверг, 12 декабря, новое правительство во главе с Гинтаутасом Палуцкасом приняло присягу и начало работу, сообщает LRT.
Формирование нового Кабинета министров было непростым. Вначале президент Гитанас Науседа утвердил состав правительства в неполном составе.
В среду Науседа утвердил двух последних министров в новом правительстве – Повилас Подерскис, бывший директор администрации города Вильнюса, назначен министром окружающей среды, а юрист Римантас Моцкас возглавил министерство юстиции.
Остальные 12 министров президент назначил на прошлой неделе.
Министерство иностранных дел в правительстве Палуцкаса возглавит Кястутис Будрис, который до этого времени был главным советником президента по вопросам национальной безопасности. Министром обороны в новом правительстве будет Довиле Шакалиене.
Перед тем Сейм Литвы утвердил программу нового правительства, что стало последним шагом перед его присягой и началом работы.