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В Минск привезли новый BMW M5

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  • 12.12.2024, 18:24
  • 2,504
В Минск привезли новый BMW M5

Названа его стоимость.

В Минске показали седьмое поколение BMW M5 с гибридным приводом M Hybrid Drive (бензиновый турбодвигатель V8 работает в связке с электромотором). Автомобиль способен разгоняться до 305 км/ч и обладает рекордной для BMW мощностью — 727 л. с. Также он стал просторнее предыдущей версии, пишет «Онлайнер».

Объявленная ранее стоимость машины — от €170 тысяч. На BMW M5 дается 2 года международной гарантии.

Разгон до первой сотни — за 3,5 секунды, до второй — за 10,9 секунды. Максимальная скорость ограничена 250 км/ч, но с пакетом M Driver's Package достигает 305 км/ч. КПП — 8-ступенчатый «автомат».

В сравнении с предыдущим поколением автомобиль «подрос» — длина 5,1 метра. Объем багажника — 500 литров в стандартной компоновке, а со сложенными спинками заднего ряда — 1630 литров.

Новые BMW M5 производятся на баварском заводе в Дингольфинге. В Беларуси модель представлена в кузовах седан и туринг. Среди цветов кузова есть в том числе Green Isle Of Man, Brooklyn Grey и Frozen Deep Grey.

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