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«Китайцы не понимают Кремль»

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  • 12.12.2024, 18:28
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«Китайцы не понимают Кремль»

Политолог о визите Медведева в Пекин.

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев второй раз с начала войны в Украине посетил с официальным визитом Китай. Там он встретился с руководством страны, в частности, с Си Цзиньпином. Этот визит, вероятно, нужен Пекину именно накануне инаугурации Дональда Трампа.

Об этом «24 Каналу» рассказал политолог Николай Давидюк, отметив, что руководству Китая нужно понять, как использовать Россию в дальнейшем выстраивании отношений с новой администрацией Белого дома. В то же время заместитель главы Совбеза России приехал в Китай отчитаться.

Происходит работа в усиленном режиме

Давидюк напомнил, что во времена Советского Союза в Москву вызывали Мао Цзэдуна, тогдашнего главу Китая, и давали ему задания, а также пугали его войсками на границе. А сейчас все стало с ног на голову и приходится уже Путину с Медведевым ездить в Пекин и просить, чтобы им что-то давали, отчитываться.

- Китай четко дал понять России, что Путин и Медведев публично говорят одно, а делают совсем другое, и Пекин – союзник Москвы – уже ничего не понимает. Поэтому Медведев лично поехал туда, чтобы объяснить, почему Россия пугает «Орешником», что она делает и вообще, кто они такие, – предположил политолог.

На самом деле в Китае, по мнению Давидюка, не очень любят ни Медведева, ни Путина. В России китайцы воспринимают только коммунистическую партию – левые, коммунисты идеологически понятны и близки Пекину.

Китай, как считает политолог, знает как из России сделать нормальную плавающую баржу, потому что сейчас это тушка, которая разлагается. Поэтому Пекину приходится работать с Путиным и Медведевым, но их китайцы до конца не понимают.

- Сейчас с ними происходит работа в усиленном режиме, потому что с избранием президентом США Дональда Трампа Китай хочет понять, где его место, как он будет себя позиционировать и как использовать Россию в своей игре. Это основная база для приглашения Медведева в Пекин, – подчеркнул Николай Давидюк.

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