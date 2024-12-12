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Недалеко время, когда белорусы будут праздновать свержение Лукашенко

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  • Игорь Эйдман
  • 12.12.2024, 18:43
  • 1,732
Недалеко время, когда белорусы будут праздновать свержение Лукашенко
Игорь Эйдман

Как сегодня сирийцы.

Сирийские беженцы в Берлине всегда выходили на акции протеста, когда приезжал Путин. Помню, летом 2018 года он должен был встретиться с Меркель в загородном особняке. Вдоль дороги, по которой проезжал его лимузин, стояли протестующие: украинцы, чеченцы, россияне (белорусов тогда еще не было на протестах, они стали выходить после 2020 года). Но больше всего было сирийцев. Вместе с ними мы устроили обструкцию путинскому кортежу. Потом это показали по немецкому ТВ — Меркель встречала Путина у ограды особняка, а на заднем фоне слышалось: Путин-киллер, Путин-мердер, террорист и т. д. Теперь сирийцы выгнали своего диктатора-убийцу. Я не буду гадать, что будет в Сирии дальше, но местный кровавый тиран свергнут, а его российский коллега и покровитель получил по морде и это в любом случае здорово.

На той демонстрации я коротко поговорил с одним немолодым сирийцем. Он еще при СССР учился в военном училище где-то в Украине и неплохо изъяснялся по-русски. Я спросил его, когда сирийцы снесут семейку Асадов. Он мне ответил, что не верит, что это произойдет при его жизни:

«Асады правят уже пятьдесят лет и столько же еще могут править, никто в мире не готов с ними разобраться».

Мимо проходили молодые сирийцы и на ломанном немецком кричали «Асад ист капут!». Мой умудренный жизнью собеседник посмотрел на них скептически… И вот прошло не пятьдесят, а только шесть лет, и диктатура Асада пала. Оптимисты оказались реалистами, а «трезвомыслящие» пессимисты признали свою неправоту.

Я знаю, что многие выходцы из бывшего СССР сейчас настроены пессимистически и не верят в позитивные перемены на постсоветском пространстве. Однако исторически у путинского режима и его недоимперии шансов нет. То, что пытается сейчас делать, Путин перпендикулярно современности. Время империй, империалистических войн и территориальных захватов безвозвратно прошло. Страна, ведущая в 21 веке войну за аннексию чужих территорий, обречена.

Сейчас в Берлине ликуют сирийские беженцы. Велика вероятность, что недалеко то время, когда чеченцы здесь будут праздновать свержение Кадырова, беларусы — конец диктатуры Лукашенко, украинцы победу на Путиным, а российские политические эмигранты — еще и конец его режима. И все они, конечно, будут праздновать крах Российской империи, а те, кто не будут — нам не товарищи.

Игорь Эйдман, Telegram

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