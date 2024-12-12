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ГУР: Россияне мародерствуют и пьянствуют в сирийском Тартусе

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  • 12.12.2024, 18:55
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ГУР: Россияне мародерствуют и пьянствуют в сирийском Тартусе

Военные из РФ ждут эвакуацию.

Российские военные, которые оставляют базы в отдаленных регионах Сирии, стягиваются к морской базе в Тартусе и авиабазе Хмеймим, готовясь к эвакуации. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает Главное управление разведки МО Украины.

«Те россияне, кто добрался до мест эвакуации, как правило, пьянствуют и мародерствуют в ожидании своего рейса. Между Хмеймимом и российскими аэродромами ежедневно курсирует по 4−5 военно-транспортных самолетов», — отметили в ГУР МО.

Разведчики также сообщили, что для перевозки вооружения и техники из Сирии в порт Тартус направлены корабли «Иван Грен» и «Александр Отраковский». Сейчас они находятся в Норвежском море, а их проход через Ла-Манш запланирован через несколько дней.

Дополнительно в сирийский порт движется сухогруз Sparta из города Балтийск, а также судно Sparta II, которое вышло из Санкт-Петербурга. Оба судна будут привлекаться для транспортировки военной техники из региона, добавили в ГУР.

«Командующий российским контингентом генерал-полковник Александр Чайко приказал ремонтировать вывезенную из Сирии военную технику», — говорится в сообщении.

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