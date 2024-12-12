Британский профессор назвал полезные свойства красного вина 1 12.12.2024, 19:06

Но при употреблении надо проявлять умеренность.

Британский эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор в эфире радио ВВС заявил, что красное вино способно значительно снизить риск диабета, а также понизить кровяное давление и уровень холестерина.

Спектор, который является специалистом в области исследований близнецов, генетики, эпигенетики, микробиома и диеты, автором книги «Миф о диете: настоящая наука о том, что мы едим» и исследователем коронавируса, считает, что вино полезно за счет высокого содержания полифенолов — химических веществ, производимых растениями, которые обладают антиоксидантными свойствами. Профессор заявил, что они способны оказывать положительное воздействие на организм человека.

Помимо сердечно-сосудистой системы, красное вино благотворно сказывается на кишечной микробиоте: у людей, употребляющих красное вино, она была более здоровой и разнообразной по сравнению с непьющими людьми и теми, кто употреблял другие виды алкоголя.

Однако ученый отметил, что при употреблении красного вина надо проявлять умеренность. Спектор предупредил, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к негативным последствиям для здоровья.

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