Зеленский представил нового командующего Сухопутными войсками 12.12.2024, 19:15

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Михаил Драпатый

Президент Украины провел Ставку в Запорожье.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 декабря, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В частности, был обсужден вопрос противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook и Telegram.

«Я провел заседание Ставки сегодня именно здесь, и прежде всего по ПВО, стабилизации фронта, достижению наших основных задач безопасности», - отметил глава государства.

Он добавил, что Украине нужен настоящий мир, поэтому необходимо быть действительно сильными. Также, по его словам, необходимо сделать все, чтобы каждый день приближал Украину к миру.

Глава государства в ходе визита в Запорожье также представил украинским генералам нового командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого.

«Я благодарен за доверие возглавлять самый мощный, самый численный вид ВСУ. Со своей стороны я сделаю все, чтобы вид развивался, приобретал необходимые способности и был готовым ко всем вызовам, которые нас ожидают в будущем. Люди, технологии как управленческие процессы — мои приоритеты деятельности», - отметил Драпатый.

В свою очередь глава государства уточнил, что новому командующему Сухопутных войск уже дали четкие задачи и он готов их выполнять.

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