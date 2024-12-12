В Березе установили скульптуру барона Мюнхгаузена 1 12.12.2024, 19:18

Фотофакт.

На въезде в березовский парк-отель «32.05» на прошлых выходных установили 8-метровую скульптуру барона Мюнхгаузена. Для уменьшения парусности примерно половина скульптуры выполнена в «ажурном стиле», т.е. собрана из металлических колец, пишет издание «Першы».

Известный фантастический персонаж стал лицом парк-отеля, название которого расшифровывается как «32-го мая». Кроме огромной скульптуры картинами с изображением Мюнхгаузена щедро украшены стены основного гостиничного здания.

Скульптура выглядит реально огромной, на заглавном фото видно, какой маленький по сравнению с ней человек.

Здесь же, недалеко от скульптуры, заработал фуд-трак с шаурмой. А сам парк-отель «32.05» начал работу осенью 2024 года. Там есть двухэтажное центральное здание и шесть отдельно стоящих гостевых домов, органично вписанных в природную среду. Есть также большой парк из берез, елей и туй, в которых живут даже белки с совами, а также озерцо с островом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com