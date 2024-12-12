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В Березе установили скульптуру барона Мюнхгаузена

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  • 12.12.2024, 19:18
В Березе установили скульптуру барона Мюнхгаузена

Фотофакт.

На въезде в березовский парк-отель «32.05» на прошлых выходных установили 8-метровую скульптуру барона Мюнхгаузена. Для уменьшения парусности примерно половина скульптуры выполнена в «ажурном стиле», т.е. собрана из металлических колец, пишет издание «Першы».

Известный фантастический персонаж стал лицом парк-отеля, название которого расшифровывается как «32-го мая». Кроме огромной скульптуры картинами с изображением Мюнхгаузена щедро украшены стены основного гостиничного здания.

Скульптура выглядит реально огромной, на заглавном фото видно, какой маленький по сравнению с ней человек.

Здесь же, недалеко от скульптуры, заработал фуд-трак с шаурмой. А сам парк-отель «32.05» начал работу осенью 2024 года. Там есть двухэтажное центральное здание и шесть отдельно стоящих гостевых домов, органично вписанных в природную среду. Есть также большой парк из берез, елей и туй, в которых живут даже белки с совами, а также озерцо с островом.

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