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Чемпион мира по шахматам Гукеш пообещал прыгнуть с тарзанкой вместе с польским тренером

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  • 12.12.2024, 19:47
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Чемпион мира по шахматам Гукеш пообещал прыгнуть с тарзанкой вместе с польским тренером
Гукеш Доммараджу

Индиец в 18 лет стал самым молодым чемпионом мира.

Победитель матча за мировую шахматную корону индиец Гукеш Доммараджу заявил, что обещал своем тренеру вместе попробовать банджи-джампинг (прыжок с резиновым канатом с высоты) в случае успеха в титульном матче.

Индиец в четверг черными фигурами победил китайца Дин Лижэня в последней партии титульного матча в Сингапуре и стал 18-м чемпионом мира.

Гукеш рассказал, что во время прогулки по пляжу с тренером Гжегожем Гаевским увидел банджи-джампинг.

«Гаю тогда сказал, что если я одержу победу, то он прыгнет с этой тарзанки. Не знаю почему, но тогда я ему ответил, что с удовольствием присоединюсь к нему, хотя вообще я боюсь высоты», — сказал шахматист.

Гукеш в этом году выиграл турнир претендентов и Всемирную шахматную олимпиаду в составе сборной Индии.

Шахматисту 18 лет.

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