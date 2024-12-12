Возле Нью-Джерси заметили неизвестные беспилотники над военными объектами

Возле Нью-Джерси заметили неизвестные беспилотники над военными объектами1
- 12.12.2024, 20:19
Их замечают уже несколько недель.
В США возле военных объектов заметили неизвестные беспилотники. Дроны над Нью-Джерси замечают уже несколько недель.
Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, в течение последних недель дроны зафиксировали над Арсеналом Пикатинни, а также над полем для гольфа новоизбранного президента США Дональда Трампа в Бедминстере.
Вблизи объектов ввели ограничения на полеты.
Конгрессмен Джефф Ван Дрю заявил, что эти дроны, связанные с Ираном, а также добавил, что они «представляют угрозу национальной безопасности». Он предложил их сбивать.
Зато в Пентагоне это заявление опровергли и добавили, что «это не дроны иностранной организации».