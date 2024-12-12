Возле Нью-Джерси заметили неизвестные беспилотники над военными объектами 1 12.12.2024, 20:19

Иллюстративное фото

Их замечают уже несколько недель.

В США возле военных объектов заметили неизвестные беспилотники. Дроны над Нью-Джерси замечают уже несколько недель.

Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, в течение последних недель дроны зафиксировали над Арсеналом Пикатинни, а также над полем для гольфа новоизбранного президента США Дональда Трампа в Бедминстере.

Вблизи объектов ввели ограничения на полеты.

Конгрессмен Джефф Ван Дрю заявил, что эти дроны, связанные с Ираном, а также добавил, что они «представляют угрозу национальной безопасности». Он предложил их сбивать.

Зато в Пентагоне это заявление опровергли и добавили, что «это не дроны иностранной организации».

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