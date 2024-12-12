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«Пока сын шел из школы, три алкаша бросили пить»

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  • 12.12.2024, 20:21
  • 4,524
«Пока сын шел из школы, три алкаша бросили пить»

Видео с молодечненским школьником в маске посмотрели более восьми миллионов.

В TikTok завирусилось видео, где мальчик идет из школы в маске известного российского телеведущего Леонида Якубовича. Ролик 11 декабря выложила белоруска из Молодечно, занимающаяся проведением свадеб и других мероприятий. Видео за сутки набрало более 8 миллионов просмотров и свыше 7 тысяч комментариев.

В ролике школьник идет в маске-балаклаве с 3D-принтом в виде ведущего российского капитал-шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича.

«Пока сын шел из школы, три алкаша бросили пить», — написала мама виновника миллионов просмотров.

Под видео она добавила: «Собираем на суперприз».

Популярные комментарии такие:

«Когда пытаешься представить отца в детстве» — более 140 тысяч лайков.

«Молодец парнишка, чувства юмора есть» — 68 тысяч.

«Я бы, если честно, о**ел. Особенно в позднее время» — 10 тысяч.

«Не только вы. И я б тоже, если бы не была его мамой», — ответила на это автор видео.

«А у нас хотят использовать умные камеры для поиска подозреваемых. Так у них во всем будет виноват Эминем, Тупак и Якубович» — 7,5 тысячи.

«Такой маленький, а уже Якубович» — 6,5 тысячи.

«Сектор „Приз“ на барабане!» — 6 тысяч.

«Какую шкатулку открываем» — эта фраза набрала тысячу лайков.

Подобные маски на сайтах китайских товаров с доставкой могут стоить несколько рублей.

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