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Израиль готовится к ударам по ядерным объектам Ирана

  • 12.12.2024, 20:35
Израиль готовится к ударам по ядерным объектам Ирана

ВВС Израиля продолжают наращивать подготовку к потенциальным ударам.

Военно-воздушные силы Израиля готовятся к ударам по ядерным объектам Ирана после вывода из строя противовоздушной обороны Сирии.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Как отмечается, армия обороны Израиля считает, что после ослабления иранских прокси-группировок на Ближнем Востоке и резкого падения режима Башара Асада в Сирии есть возможность нанести удар по ядерным объектам Ирана.

Поэтому ВВС Израиля продолжают наращивать подготовку к таким потенциальным ударам.

Отмечается, что более 85% противовоздушных систем Сирии было уничтожено во время ударов, что дало израильским самолетам и беспилотникам полное преимущество в воздухе

Армия Израиля также считает, что Иран, изолированный после падения режима Асада и ослабления своей главной прокси-группы Хезболла в Ливане, может продолжить свою ядерную программу и разработать бомбу, пытаясь заменить свое ядерное сдерживание.

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