Андрея Шевченко включили в Зал славы итальянского «Милана» 12.12.2024, 20:42

Андрей Шевченко

Также признания удостоились еще две легенды клуба.

Бывший украинский футболист Андрей Шевченко официально вошел в Зал славы итальянского «Милана».

Вместе с украинцем в Зал славы вошли нидерландец Марко бан Бастен и итальянец Филиппо Индзаги.

«Эти легендарные игроки были выбраны путем голосования болельщиков всего мира, отмечая их чрезвычайный вклад в историю клуба и ценности, которые они представляют как на поле, так и вне его.

Присоединившись к почетному вице-президенту «Милана» Франко Барези, первому введенному в Зал славы, эти культовые форварды символизируют совершенство и неизгладимый след, который они оставили в «Милане». Каждый из них сыграл ключевую роль в формировании наследия «россонери», представляя золотую эру триумфов и незабываемых моментов», - говорится в сообщении клуба.

Напомним, Андрей Шевченко провел в составе «Милана» лучшие годы своей карьеры. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Италии-2003/04, Лигу чемпионов-2002/03, а также стал обладателем «Золотого мяча» 2004 года.

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