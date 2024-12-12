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В Беларуси хотят углубить реки

  • 12.12.2024, 20:56
В Беларуси хотят углубить реки

Чтобы по ним ходили корабли.

В Беларуси прорабатывают вопрос закупок судов для углубления дна рек. Об этом рассказал замминистра иностранных дел Беларуси Игорь Назарук после заседания Совета глав правительств СНГ в Москве 12 декабря, сообщает «Первый информационный».

«В Беларуси очень много рек. Многие из них судоходные на больших участках. Более того, сейчас открою вам небольшой секрет: прорабатывается вопрос о том, чтобы мы закупали соответствующие типы судов для дноуглубления, дноулучшения», — отметил Назарук.

Он утверждает, что у Беларуси «есть определенные компетенции по производству, ну, может быть, не всего судна, но каких-то компонентов».

«Вы знаете, это тоже очень сложный механизм, для которого надо и навигационное, и локационное, и иное оборудование. А двигательная установка одна чего стоит, а гребные винты, и так далее. Поэтому я не говорю, что именно это мы будем делать, но многие компоненты мы готовы», — рассказал замглавы МИД.

На заседании в Москве 12 декабря говорили об устранении барьеров во взаимной торговле, и о «технологическом суверенитете». Был подписан документ о сотрудничестве в судостроении.

Напомним, например, ранее миссия Белорусского морского пароходства указывала создание на своей базе национального перевозчика судами класса «река — море», а также портовой инфраструктуры в стране. В рекламном ролике предприятия шестилетней давности рассказывалось о планах строительства свободного порта на Днепре в Брагинском районе недалеко от границы с Украиной.

В 2023 году в Республиканском союзе туристической индустрии заявляли о планах построить в Беларуси новый круизный лайнер, но жаловались, что все сварщики и сборщики уехали из страны и вообще нужные кадры «на пальцах одной руки пересчитать можно».

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