Урсула фон дер Ляйен возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes 12.12.2024, 21:06

Урсула фон дер Ляйен

Второй год подряд.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен второй год подряд возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes.

Урсула фон дер Ляйен — первая женщина на посту президента Европейской комиссии, которая отвечает за законодательные инициативы, влияющие на более 450 миллионов европейцев. В этом году ее избрали на второй срок. Фон дер Ляйен является одной из крупнейших сторонников поддержки Украины.

На втором месте в рейтинге оказалась Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка и также первая женщина на этом посту. Она столкнулась с серьезным вызовом — обеспечением экономического роста в условиях высокой инфляции. Анализируя финансовый кризис 2008 года, Лагард указала на «групповое мышление» в индустрии, где преобладают мужчины, и призвала к гендерным реформам.

Третье место в рейтинге заняла премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая является первой женщиной на этом посту. Мелони также возглавляет правую итальянскую партию «Братья Италии». Она поддержала инициативу по конституционной реформе, которая предусматривает введение выборов премьер-министра, назвав это шагом для уменьшения политической нестабильности в стране.

В нынешний рейтинг Forbes также попали певица Тейлор Свифт, Бейонсе, Рианна и журналистка Опра Уинфри.

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