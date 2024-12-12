Урсула фон дер Ляйен возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes
- 12.12.2024, 21:06
Второй год подряд.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен второй год подряд возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes.
Урсула фон дер Ляйен — первая женщина на посту президента Европейской комиссии, которая отвечает за законодательные инициативы, влияющие на более 450 миллионов европейцев. В этом году ее избрали на второй срок. Фон дер Ляйен является одной из крупнейших сторонников поддержки Украины.
На втором месте в рейтинге оказалась Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка и также первая женщина на этом посту. Она столкнулась с серьезным вызовом — обеспечением экономического роста в условиях высокой инфляции. Анализируя финансовый кризис 2008 года, Лагард указала на «групповое мышление» в индустрии, где преобладают мужчины, и призвала к гендерным реформам.
Третье место в рейтинге заняла премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая является первой женщиной на этом посту. Мелони также возглавляет правую итальянскую партию «Братья Италии». Она поддержала инициативу по конституционной реформе, которая предусматривает введение выборов премьер-министра, назвав это шагом для уменьшения политической нестабильности в стране.
В нынешний рейтинг Forbes также попали певица Тейлор Свифт, Бейонсе, Рианна и журналистка Опра Уинфри.