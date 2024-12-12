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В одном из супермаркетов Беларуси продают дубайский шоколад

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  • 12.12.2024, 21:17
  • 3,320
В одном из супермаркетов Беларуси продают дубайский шоколад

Но есть нюанс.

Девушка нашла в магазине «Алми» в Гомеле дубайский шоколад собственного производства и поделилась в TikTok своей находкой. Его продают в двух видах, пишет CityDog.io.

Белоруска на полках «Алми» заметила дубайский шоколад в виде конфет. Они лежат по четыре штуки в пластиковом контейнере. Средняя стоимость — 13 рубля, а за килограмм придется отдать 99,90 рубля.

Также в «Алми» на Сухого, 2 продают популярный десерт и в виде шоколадки. На плитке весом 220 г написано Dubai Chocolate, а стоит она 23,90 рубля.

По словам девушки, «сам шоколад молочный, а внутри — фисташковая паста и кунжут». По вкусу он «не приторный, а начинка хрустящая».

Что это за шоколад?

Последние несколько месяцев в TikTok вирусятся видео с хрустом дубайского шоколада, оригинальная плитка которого стоит от 20 до 60 долларов. Подделку можно купить чуть дешевле на любом маркетплейсе.

Оригинальный шоколад от FIX Dessert Chocolatier называется Can’t Get Knafeh of It, производится в Дубае и стоит там около 68,25 дирхама (примерно 19 долларов). Купить его можно через официальные сервисы доставки, но он якобы очень быстро распродается из-за высокой популярности.

Вот реакция белорусов

В комментариях под видео пользователи пишут, что шоколад «выглядит вкусно». Однако были и те, кто его уже попробовал и считает, что он «не очень похож на оригинальный».

«Легкий намек на марципан действительно есть, но слишком сладко. Шоколад самый дешевый молочный. „Риттер марципан“ в 100 раз лучше».

«Невкусно. У местных кондитеров вкуснее».

«Выглядит вкусно».

«Вкусно, как будто с марципаном, хрустит хорошо».

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