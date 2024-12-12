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Россиянам второй год подряд рекордно повысят тарифы на газ

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  • 12.12.2024, 21:23
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Россиянам второй год подряд рекордно повысят тарифы на газ

Белорусам тоже?

Российские власти второй год подряд резко повышают тарифы на газ для граждан и бизнеса, чтобы залатать бюджет «Газпрома», который после потери европейского рынка получил рекордный в своей истории чистый убыток.

С 1 июля 2025 года газовые тарифы для всех категорий потребителей увеличатся на 10,3%, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации.

Масштабы индексации практически повторят 11-летний рекорд текущего года, когда газ подорожал на 11,2%. В 2022 году тарифы индексировали дважды: на 3% в июле и на 8,5% в декабре. В 2023 году индексация для населения не проводилась. Таким образом, накопленным итогом начала войны газ для россиян станет дороже на 37%.

Ни разу в последние годы цены на газ не росли настолько стремительно: в 2021 году индексация составляла 3%, в 2020 году — 3%, в 2019 году — 1,4%, в 2018-м — 3,4%, в 2017-м — 3,9%, а в 2015 и 2016 гг — по 7,5%. Последнее резкое повышение газовых тарифов — на 15% за год — состоялось в 2013 году.

Еще сильнее — на 21,3% — вырастет стоимость газа для предприятий электроэнергетики и объектов ЖКХ, следует из постановления правительства. Дополнительные деньги нужны на газификацию «новых регионов» и их соединение с Единой системой газоснабжения, объясняло ранее Минэкономразвития.

Индексация газовых тарифов, которая превысит изначальный план правительства (8,2%) принесет «Газпрому» около 33 млрд рублей дополнительной выручки, оценивают аналитики БКС.

Деньги остро нужны компании, которая в прошлом году 629 млрд рублей чистого убытка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), завершив год в минусе впервые с 1999 года. Поставки газа «Газпрома» за рубеж составили лишь 69 млрд кубометров, что стало минимумом с 1985 года.

По сравнению с 2022 годом экспорт «Газпрома» сократился еще на треть, а если сравнивать с довоенными уровнями — втрое. Прокачка газа в Европу упала до 28 млрд кубометров — уровня второй половины 1970-х годов. А добыча «Газпрома» обвалилась до 404 млрд кубометров и оказалась минимальной за 34 года, что существует компания.

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