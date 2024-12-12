Белорус Шиманович взял бронзу на стометровке брассом на чемпионате мира 12.12.2024, 21:32

Илья Шиманович

Алине Змушко совсем чуть-чуть не хватило до медали.

Белорусский пловец Илья Шиманович завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

Соревнования проходят с 10 по 15 декабря в столице Венгрии – Будапеште. На стометровке брассом Илья приплыл к финишу за 55.60.

Таким образом, белорус улучшил время квалификации (56.65) и полуфинала (56.21).

Первым пришел к финишу китаец Цинь Хайян с результатом 55.47. Две сотые секунды ему проиграл россиянин Кирилл Пригода (55.49).

Алина Змушко заняла четвертое место также на дистанции 100 м брассом с результатом 1:03.41. Ей не хватило 16 сотых секунды до бронзы.

Золото – у китаянки Тан Цяньтин (1:02.38). Серебро выиграла американка Лилли Кинг (1:02.80), бронза досталась Эмели Ефимовой из Эстонии (1:03.25).

Шиманович и Змушко также проплывут дистанции в 50 и 200 м брассом, их заплывы пройдут 13 и 14 декабря.

Анастасия Кулешова прошла квалификацию на дистанции 100 м комплексным плаванием с результатом 59.82. В полуфинале девушка заняла последнее место со временем 1:00.26.

В Венгрии Анастасии осталась дистанция 100 м баттерфляем.

Анастасия Шкурдай провалилась на дистанции 50 м на спине с результатом 26.48. Она заняла 14-е место в полуфинале, ей не хватило до финала 23 сотые секунды.

Интересно, что в квалификации у нее также был 14-й общий результат, но со временем 26.68. Белоруска остался заплыв 200 м на спине.

Григорий Пекарский не смог преодолеть квалификацию на дистанции 50 м на спине с результатом 23.66.

До полуфинала ему не хватило 21 сотой секунды. Григорий поборется 13 декабря на дистанции 100 м баттерфляем.

Белорусская команда выступает на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в нейтральном статусе. Ранее наши спортсмены привезли с трех этапов Кубка мира 17 медалей, среди которых есть и золотая.

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