В Минске начался сильный снегопад 2 12.12.2024, 21:41

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Возможны даже грозы.

В Минске начался сильный снегопад, пишет госагентство «Минск-Новости». На севере страны отмечается интенсивный ливневый снег с падением видимости до 200−900 м, шквалистым усилением ветра до 15−16 м/с, отмечает телеграм-канал «Метеовайб».

В отдельных районах не исключены даже грозы, так как высота фронтальной облачности местами превышает 8 км. Фронт движется со скоростью 80 км/ч.

На 12 декабря в Беларуси объявлен желтый уровень опасности — из-за того, что на отдельных участках дорог сохранится гололедица, возможны порывы ветра порывами 15−17 м/с.

В пятницу, 13 декабря, уровень опасности станет оранжевым — ночью и утром по восточной половине страны ожидается усиление ветра порывами 15−20 м/с.

Согласно прогнозу, ночью и утром преимущественно по юго-восточной половине страны ожидается кратковременный снег и слабая метель. Днем преимущественно без осадков.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный порывистый, ночью и утром по восточной половине республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −4…−10°С, максимальная днем −1…−6°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

«Зимний режим в РБ продлится всего пару дней, в воскресенье очередной атлантический циклон и снова около 0°», — пишет телеграм-канал nadvorie.

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