Германия установила рекорд потребления электроэнергии из «зеленых» источников 1 12.12.2024, 21:53

54%.

В Германии ожидают, что в этом году доля «зеленой» электроэнергии в валовом потреблении электроэнергии вырастет до нового максимума – 54%.

Как пишет Spiegel, об этом сообщает офис Рабочей группы по статистике возобновляемой энергетики при Федеральном агентстве по окружающей среде (UBA).

54% – это на 1,5 процентного пункта больше, чем в предыдущем году, сообщает офис.

В 2023 году уже был достигнут рекордный показатель в 52,5%. Это означало, что более половины потребления электроэнергии в Германии впервые было покрыто за счет возобновляемых источников энергии.

В 2022 году эта доля все еще составляла 46,3%.

Согласно данным, ожидается, что в этом году производство электроэнергии из возобновляемых источников, прежде всего ветровой и солнечной энергии, увеличится на четыре процентных пункта до примерно 285 тераватт-часов.

Окончательные цифры на 2024 год ведомство представит в марте.

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