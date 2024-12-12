Bloomberg назвал самые богатые семьи мира 12.12.2024, 21:57

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Арабских шейхов сместили с первой строчки.

Уолтоны заняли первое место в ежегодном рейтинге Bloomberg самых богатых семей мира. Их совокупное состояние составило рекордные 432,4 миллиарда долларов.

Богатство семьи Уолтонов подпитывают дорожающие акции Walmart, которые увеличили состояние династии в этом году на 172,7 миллиарда долларов.

Walmart является крупнейшим по выручке розничным продавцом — 648,1 миллиарда долларов за последний финансовый год от более чем 10 600 магазинов по всему миру. Уолтоны владеют примерно 46% компании.

На втором месте в рейтинге Bloomberg оказалась династия Аль Нахайян из Абу-Даби. Ее состояние оценивается в 323,9 млрд, основную часть богатств семья накопила благодаря нефтяному бизнесу. В прошлом году они были лидерами рейтинга.

Третью строчку заняли династия шейхов и эмиров в Катаре — Аль Тани. Правление семьи Аль Тани в Катаре началось в середине 19-го века. Члены семьи занимают многочисленные политические посты и доминируют в местной экономике, владея бизнесом от отелей до страховщиков и подрядчиков. Они также владеют ценными зарубежными активами, такими как дома в лондонском квартале Мейфэр, конные заводы и модный бренд Valentino.

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