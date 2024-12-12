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Европейские страны пообещали гарантии безопасности Украине

  • 12.12.2024, 22:13
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Европейские страны пообещали гарантии безопасности Украине

Подписана Берлинская декларация.

В Берлине состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Британии, Испании, Италии, Германии, Польши, Франции, Украины и представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. По итогам встречи министры приняли Берлинскую декларацию.

Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел Украины.

В МИД пояснили, что Берлинская декларация подтвердила прочную солидарность и решительную поддержку Украины со стороны партнеров в этот решающий момент противостояния российской агрессии.

«Из важных элементов документа следует отметить, что декларация четко отмечает, что целью усилий является победа Украины. Документ подчеркивает, что переговоры о мире для Украины не могут проводиться без Украины и без европейцев на ее стороне»,- добавили в министерстве.

Министры также подтвердили, что устойчивая безопасность Европы неразрывно связана с восстановлением всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины на основе международного права, включая Устав ООН, с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Важно, что документ выражает дальнейшую поддержку Формуле мира как надежному пути к такому миру», - сказали в МИД.

Берлинская декларация, по данным МИД, четко подчеркивает поддержку партнерами Украины на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО, а также на пути к вступлению в ЕС.

Министры также отметили готовность увеличения военной, экономической и финансовой помощи Украине, включая мобилизацию дополнительного европейского финансирования, а также они готовы быстро реализовать решение Группы Семи о выделении Украине кредита в 50 млрд долларов США для покрытия ее насущных потребностей, включая военные потребности.

Документ подчеркивает поддержку права Украины на самооборону в защите от российской агрессии и строго осуждает дальнейшую эскалацию со стороны России.

Декларация свидетельствует о намерении и в дальнейшем ограничивать наращивание российских военных возможностей и оказывать дополнительное давление на источники доходов Кремля, в том числе от энергетики, а также готовность к предоставлению Украине прочных гарантий безопасности, включая надежную долгосрочную военную и финансовую поддержку.

А министры тем временем засвидетельствовали готовность к единству с европейскими и трансатлантическими партнерами в обсуждениях и действиях по европейской безопасности, архитектура которой должна основываться на принципах Устава ООН и ОБСЕ.

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