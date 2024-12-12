WSJ: Трамп хочет разместить европейские войска в Украине 12.12.2024, 22:34

Дональд Трамп

Он также призвал Европу оказать давление на Китай, чтобы тот повлиял на РФ.

Избранный президент США Дональд Трамп высказал пожелание разместить европейские войска на Украине для контроля за прекращением огня, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники газеты отметили, что ранее такая инициатива обсуждалась между британской и французской сторонами, а теперь переговоры включают США, Украину и некоторые другие европейские страны. Если иностранные войска и придут на украинскую территорию, то это не будет операция всего альянса НАТО — только миротворческая или наблюдательная миссия отдельных стран. Американские войска находиться в Украине не будут.

Свое пожелание Трамп озвучил на встрече с президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Париже 7 декабря. На ней он также заявил, что не поддерживает присоединение Киева к НАТО, однако хочет, чтобы после завершения конфликта Украина была сильной и хорошо вооруженной. Киев настаивает на получении приглашения в альянс.

Трамп также призвал Европу оказать давление на Китай, чтобы он, в свою очередь, повлиял на Россию для завершения конфликта. В качестве инструмента давления могут быть использованы тарифы на китайские товары.

Неназванные помощники Трампа заявили, что он пока не имеет конкретного плана по разрешению украинского кризиса, его команда формирует соответствующие идеи. Европейские чиновники также сказали WSJ, что Трамп, вероятно, не имеет четкого плана на этот счет.

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