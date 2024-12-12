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Грузинская оппозиция отказалась признать грядущие выборы президента

  • 12.12.2024, 23:01
  • 1,816
Грузинская оппозиция отказалась признать грядущие выборы президента

Правящая партия отменила прямые выборы главы государства.

Оппозиционные партии Грузии отказались признать выборы президента, назначенные на 14 декабря. Они обвинили основателя правящей партии в конституционном перевороте. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

В заявлениях оппозиционных партий говорится, что перед президентскими выборами в Грузии должны пройти новые выборы в парламент. Три партии назвали действующего президента Саломе Зурабишвили единственной легитимной главой государства после грядущих выборов.

Выборы в Грузии в 2024 году впервые пройдут по новой системе. До этого президента выбирали всеобщим голосованием. Теперь его будет избирать коллегия выборщиков, состоящая из депутатов парламента, делегатов от заседающего в Тбилиси грузинского парламента в Абхазии и Аджарии и муниципалитетов. Оппозиция от работы в парламенте отказалась.

Организовавшая конституционный референдум о смены системы выборов партия «Грузинская мечта» выдвинула на пост президента бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. С 2016 года он избирался в парламент, сначала от «Грузинской мечты», а затем от дружественной ей антизападной партии «Сила народа».

«Грузинская мечта» обладает абсолютным большинством голосов в коллегии выборщиков, что фактически гарантирует избрание Кавелашвили. Действующий президент Зурабишвили находится в оппозиции к партии и ранее заявляла, что продолжит считать себя главой государства и после президентских выборов.

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