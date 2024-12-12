Грузинская оппозиция отказалась признать грядущие выборы президента 12.12.2024, 23:01

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Правящая партия отменила прямые выборы главы государства.

Оппозиционные партии Грузии отказались признать выборы президента, назначенные на 14 декабря. Они обвинили основателя правящей партии в конституционном перевороте. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

В заявлениях оппозиционных партий говорится, что перед президентскими выборами в Грузии должны пройти новые выборы в парламент. Три партии назвали действующего президента Саломе Зурабишвили единственной легитимной главой государства после грядущих выборов.

Выборы в Грузии в 2024 году впервые пройдут по новой системе. До этого президента выбирали всеобщим голосованием. Теперь его будет избирать коллегия выборщиков, состоящая из депутатов парламента, делегатов от заседающего в Тбилиси грузинского парламента в Абхазии и Аджарии и муниципалитетов. Оппозиция от работы в парламенте отказалась.

Организовавшая конституционный референдум о смены системы выборов партия «Грузинская мечта» выдвинула на пост президента бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. С 2016 года он избирался в парламент, сначала от «Грузинской мечты», а затем от дружественной ей антизападной партии «Сила народа».

«Грузинская мечта» обладает абсолютным большинством голосов в коллегии выборщиков, что фактически гарантирует избрание Кавелашвили. Действующий президент Зурабишвили находится в оппозиции к партии и ранее заявляла, что продолжит считать себя главой государства и после президентских выборов.

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