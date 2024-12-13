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«Я захватил блиндаж в лесу, где до войны собирал грибы»

  • 13.12.2024, 1:07
«Я захватил блиндаж в лесу, где до войны собирал грибы»
Валентин Кобец

Курсант-танкист из бригады «Хартия» рассказал о штурме возле Липцев.

17 ноября бригада Нацгвардии «Хартия» провела атаку на российский батальонный район обороны в лесу возле села Липцы на Харьковщине. Одну из штурмовых подгрупп в этой успешной боевой операции возглавил танкист, курсант Харьковского танкового института ВСУ 22-летний Валентин Кобец.

О подготовке к операции и ее ходе Валентин рассказал в интервью каналу «Бутусов плюс».

«Все это происходило, можно сказать у меня дома. Я из Харькова. С Северной Салтовки. В Липцах у меня была дача. Частенько туда ездил, отдыхал. Все дороги мне знакомы, все локации я знал. Те позиции, которые мы штурмовали 17 числа, в лесу, где я грибы собирал. Моя группа состояла из восьми человек. Именно я руководил подгруппой из четырех человек — две «двоечки». Мы должны были захватить два блиндажа и держать оборону до постановки следующих задач», - рассказал украинский воин.

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