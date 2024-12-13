«За минимальную зарплату я должна была вести соцсети и мыть полы» 13.12.2024, 5:19

Жители областного центра рассказали, как месяцами ищут работу.

Легко ли найти работу в Витебске, причем с комфортными условиями труда и хорошей заработной платой? Трое горожан рассказали порталу vitebsk.biz, с какими трудностями столкнулись в процессе трудоустройства.

Наталья (имя изменено), 28 лет: «Почти все предложения были от контор, которые берут почти всех без разбору»

— Сразу начну с того, что я не какой-то сверхценный специалист. У меня самое обычное образование, полученное для галочки. Училась я, как и многие, по настоянию родителей. Но училась хорошо. По диплому я преподаватель химии и биологии. Не хочу вдаваться в подробности, но, если кратко, работать в этой сфере я не стану никогда.

Пока я училась, жила за счет родителей. После окончания университета два года отработала продавцом-консультантом в магазине косметики и бытовой химии. После вышла замуж, родила, отсидела в декрете положенные три года. Когда выплаты прекратились, мужу стало тяжеловато содержать нас троих.

Мне не нужна была работа за какие-то великие деньги, я была согласна и на 800 рублей, лишь бы график, сама работа и отношения в коллективе меня устраивали. Меня звали на прежнее место работы, но дышать запахом порошка и стоять по 12 часов на ногах я больше не хотела.

Для начала я решила не искать вакансии сама, а просто выложила резюме на известный работный сайт. Честно говоря, количество предложений, которые посыпались, как из рога изобилия, меня просто поразило. Никого не смущало ни то, что у меня почти нет опыта работы, ни то, что у меня есть маленький ребенок.

Но радоваться я начала рано. Почти все эти предложения были от контор, которые берут почти всех без разбору. А потом смотрят, выплывет человек или нет. Предлагали ходить по квартирам и продавать какие-то одеяла, сидеть в кол-центре, где продают воду под видом лекарства. Еще одна фирма предлагала звонить каким-то бабушкам-дедушкам и записывать на диктофон, что они согласились на оказание их услуг добровольно. При этом именно такие слова нужно было выудить из стариков самыми разными способами. На такое я не соглашусь ни за какие деньги! У меня, слава богу, еще есть совесть.

После было много собеседований. Я рассматривала вакансии продавца-консультанта в магазинах одежды, администратора и тому подобное. Но везде выплывали какие-то неприятные нюансы: штрафы, если отойдешь по нужде в неположенное время, например.

В одном небольшом магазинчике одежды в спальном районе у меня спросили, знаю ли я английский. А зачем это для такой работы? Как будто к ним каждый день ходят иностранцы, которых у нас в городе нет! При этом указанная в вакансии зарплата, 800 рублей, вдруг резко уменьшилась до 400. А остальное — процент от продаж. Повторюсь, спальный район. И жутко дорогие куртки, которые трудно было назвать модными. Я бы себе такую не купила. Вот и как там что-то было продавать?

Другая вакансия: фитнес-клуб. Очень известная в городе сеть. За минимальную заработную плату я должна была, плюс ко всему, вести социальные сети и мыть полы. И еще никуда не уезжать в свои выходные. Мол, в любой момент я могу понадобиться. Даже комментировать все это не хочу…

Короче, работу я искала год. С перерывами, конечно, но тем не менее. В итоге работаю у знакомой, продаю аксессуары для мобильных телефонов. Зарплата — почти минимальная, зато мыть полы и что-то «втюхивать» не нужно. А в дамскую комнату можно сходить, не рискуя получить штраф. И на этом, как говорится, большое спасибо. Хорошо, что муж теперь дальнобойщик. Иначе, чувствую, нам пришлось бы очень туго.

Елена, 43 года: «Почему работодатели считают, что после 35 ты ни на что не годишься?»

— Мне интересно вот что: почему работодатели считают, что после 35 ты ни на что не годишься? Везде как будто эти «молодые дружные коллективы».

«Как вы вольетесь в коллектив?» — спросил меня на последнем собеседовании директор, которому на вид далеко за 50. А он как себя в коллективе чувствует, интересно? Где, по его словам, «старше 35 никого нет». И это еще хорошо, если на собеседование вообще позовут.

У меня высшее экономическое образование. Опыт работы в продажах почти 20 лет. Так сложились обстоятельства, что я родила третьего ребенка в 40. И сразу же развелась с мужем. Алименты он платит, но эти 400 рублей — капля в море всех моих расходов. У меня двое старшеклассников и трехлетка! Все же понимают, сколько сейчас все стоит. Я весь декрет тянула детей на свои накопления. Родители тоже помогали, чем могли. Но они уже на пенсии, мне у них даже рубль лишний взять стыдно. Хорошо, что есть свой огород.

Та фирма, где я работала до декрета, взять меня обратно не готова. Там были хорошие условия и платили очень хорошо. Да, я сама отсеиваю многие предложения: рассматриваю вакансии с окладом не менее 1200 + процент от продаж. Меньше, чем за 2000, работать я не согласна. У меня ведь трое детей!

Но найти что-то в Витебске на таких условиях стало очень сложно. Чтобы заработать хоть бы 2000, везде нужно делать такой план, от которого волосы встают дыбом. Ночевать на работе я, извините, не согласна. Последнее собеседование: оклад 400 рублей. После этих слов общаться дальше я не стала.

Многих смущает и маленький ребенок. Это я понять могу: никому не нужен сотрудник, который, скорее всего, постоянно будет ходить на больничные. У меня с этим проблем не будет: с внучкой готова сидеть бабушка. Но мне, видимо, не верят. Прямо, ссылаясь на ребенка, не отказывают, но в чем причина — я догадываюсь.

На данный момент я ищу работу около двух месяцев. Но дальше тянуть уже некуда. Сейчас буду рассматривать предложения на удаленке. Надеюсь, хоть так что-то найду.

Юрий, 39 лет: «Знаете, сколько можно заработать простым рабочим без опыта? Хорошо, если 1000 рублей»

— У меня нет каких-то высоких запросов. Точнее, не было, пока я не женился и не родилась дочь. С женой живем в ее квартире, которая осталась от бабушки. Типичная однушка в спальном районе. Своего жилья у меня нет. Я закончил школу, 11 классов, и год проучился заочно на юриста. Потом бросил учебу: не видел смысла платить деньги.

До рождения дочери нам с женой на все хватало, хотя и жили мы скромно: я работал грузчиком, жена — продавцом в магазине. Когда появился ребенок, расходы начали расти, плюс мы задумались о расширении жилплощади.

Я уволился и пытался найти что-то по рабочей специальности. Знаете, сколько можно заработать простым рабочим без опыта? Хорошо, если 1000 рублей. Я грузчиком 800 зарабатывал. В общем, отмел все варианты и поехал вахтой работать на склад в Московской области.

Там хорошо платили, около 1000 долларов в месяц. Но пахать нужно было конкретно. Почти без выходных, живешь в общежитии в не самых лучших условиях, питаешься абы как. Я так полгода помотался и понял, что скоро останусь без здоровья. Да и жене одной с маленьким ребенком очень тяжело.

Подзаработал, вернулся. Пока дома, перебиваюсь работой в такси и «халтурами»: кое-что по ремонту умею делать своими руками. Знакомый предлагал к нему устроиться на производство, там зарплата 1500 рублей, но штрафы за каждый «чих». Накопленные деньги уже заканчиваются. Придется, видимо, опять на вахту податься. Другого выхода нет!

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