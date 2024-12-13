США объявили новый пакет военной помощи Украине на $500 млн 1 13.12.2024, 8:17

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В него вошли защита от ядерного оружия, ракеты для HIMARS и не только.

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новое оружие в рамках очередного пакета военной помощи. В него вошли боеприпасы к HIMARS и не только.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает сайт Госдепартамента.

По словам Блинкена, пакет оценивается в 500 млн долларов США. В него вошли:

боеприпасы для систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (c-UAS);

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);

беспилотные летательные аппараты (UAS);

защищенные от мин и засад транспортные средства (MRAP);

высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV);

легкие тактические транспортные средства;

средства защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия (CBRN);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

ракеты с трубчатым пуском, оптическим наведением и проводным отслеживанием (TOW);

боеприпасы для стрелкового оружия;

гранаты и учебное оборудование; оборудование и боеприпасы для подрывных работ;

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