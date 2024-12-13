США объявили новый пакет военной помощи Украине на $500 млн

США объявили новый пакет военной помощи Украине на $500 млн1
- 13.12.2024, 8:17
- 1,264
В него вошли защита от ядерного оружия, ракеты для HIMARS и не только.
Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новое оружие в рамках очередного пакета военной помощи. В него вошли боеприпасы к HIMARS и не только.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает сайт Госдепартамента.
По словам Блинкена, пакет оценивается в 500 млн долларов США. В него вошли:
боеприпасы для систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (c-UAS);
боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);
беспилотные летательные аппараты (UAS);
защищенные от мин и засад транспортные средства (MRAP);
высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV);
легкие тактические транспортные средства;
средства защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия (CBRN);
противотанковые системы Javelin и AT-4;
ракеты с трубчатым пуском, оптическим наведением и проводным отслеживанием (TOW);
боеприпасы для стрелкового оружия;
гранаты и учебное оборудование; оборудование и боеприпасы для подрывных работ;
запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.