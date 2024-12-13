The Telegraph: Путин больше не сможет добывать газ в Арктике
- 13.12.2024, 8:37
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Две из трех платформ бездействуют.
Из-за санкций со стороны Запада относительно российских энергоресурсов Кремль вынужден был отказаться от идеи добычи газа в Арктике, пишет The Telegraph.
Завод в Белокаменке уже построен, но он не работает, хотя Кремль обещал новые места на 15 тысяч рабочих. Источник пишет, что остановка добычи газа в Арктике — очередной удар по Путину.
Еще в 2023 году российский диктатор вместе с главой «Новатэка» Михельсоном хвастались новым объектом в Белокаменке, называя его «ведущим» в мире. Однако в том же году Минфин США ввело санкции против объекта «Арктик СПГ 2». Это был завод по производству СПГ в Западной Сибири. Специально для этого объекта в Белокаменке была построена морская платформа для переработки газа. Само же «голубое топливо» должно было идти на экспорт в страны Азии.
Как оказалось, в 2024 году было построено две из трех платформ. Их даже успели отбуксировать к Обскому заливу. Одна платформа должна была добывать порядка 20 млн тонн газа, однако они стоят без дела.
Для реализации масштабного проекта «Новатэк» необходим и флот, включая ледокольные газовозы, однако и здесь проблемы из-за санкций.
Сотрудник Оксфордского института энергетики Виталий Ермаков подчеркнул, что санкции Запада против «Арктик СПГ 2» оказались очень эффективными. Эксперты пишут, что сам объект «Арктик СПГ 2» и «Новатэк» стали особой мишенью для США.
Надо заметить, не этот факт выбил Путина из колеи, а заявление Индии о том, что она не планирует закупать газ у «Арктик СПГ 2».
Одновременно с этим Индия еще не отказалась от покупки российской нефти. Не так давно компания «Роснефть» заключила соглашение с частным заводом Reliance по поставке 500 тысяч баррелей «черного золота» в день.