закрыть
13 декабря 2024, пятница, 9:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Telegraph: Путин больше не сможет добывать газ в Арктике

  • 13.12.2024, 8:37
  • 3,046
The Telegraph: Путин больше не сможет добывать газ в Арктике

Две из трех платформ бездействуют.

Из-за санкций со стороны Запада относительно российских энергоресурсов Кремль вынужден был отказаться от идеи добычи газа в Арктике, пишет The Telegraph.

Завод в Белокаменке уже построен, но он не работает, хотя Кремль обещал новые места на 15 тысяч рабочих. Источник пишет, что остановка добычи газа в Арктике — очередной удар по Путину.

Еще в 2023 году российский диктатор вместе с главой «Новатэка» Михельсоном хвастались новым объектом в Белокаменке, называя его «ведущим» в мире. Однако в том же году Минфин США ввело санкции против объекта «Арктик СПГ 2». Это был завод по производству СПГ в Западной Сибири. Специально для этого объекта в Белокаменке была построена морская платформа для переработки газа. Само же «голубое топливо» должно было идти на экспорт в страны Азии.

Как оказалось, в 2024 году было построено две из трех платформ. Их даже успели отбуксировать к Обскому заливу. Одна платформа должна была добывать порядка 20 млн тонн газа, однако они стоят без дела.

Для реализации масштабного проекта «Новатэк» необходим и флот, включая ледокольные газовозы, однако и здесь проблемы из-за санкций.

Сотрудник Оксфордского института энергетики Виталий Ермаков подчеркнул, что санкции Запада против «Арктик СПГ 2» оказались очень эффективными. Эксперты пишут, что сам объект «Арктик СПГ 2» и «Новатэк» стали особой мишенью для США.

Надо заметить, не этот факт выбил Путина из колеи, а заявление Индии о том, что она не планирует закупать газ у «Арктик СПГ 2».

Одновременно с этим Индия еще не отказалась от покупки российской нефти. Не так давно компания «Роснефть» заключила соглашение с частным заводом Reliance по поставке 500 тысяч баррелей «черного золота» в день.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип