The Telegraph: Путин больше не сможет добывать газ в Арктике 13.12.2024, 8:37

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Две из трех платформ бездействуют.

Из-за санкций со стороны Запада относительно российских энергоресурсов Кремль вынужден был отказаться от идеи добычи газа в Арктике, пишет The Telegraph.

Завод в Белокаменке уже построен, но он не работает, хотя Кремль обещал новые места на 15 тысяч рабочих. Источник пишет, что остановка добычи газа в Арктике — очередной удар по Путину.

Еще в 2023 году российский диктатор вместе с главой «Новатэка» Михельсоном хвастались новым объектом в Белокаменке, называя его «ведущим» в мире. Однако в том же году Минфин США ввело санкции против объекта «Арктик СПГ 2». Это был завод по производству СПГ в Западной Сибири. Специально для этого объекта в Белокаменке была построена морская платформа для переработки газа. Само же «голубое топливо» должно было идти на экспорт в страны Азии.

Как оказалось, в 2024 году было построено две из трех платформ. Их даже успели отбуксировать к Обскому заливу. Одна платформа должна была добывать порядка 20 млн тонн газа, однако они стоят без дела.

Для реализации масштабного проекта «Новатэк» необходим и флот, включая ледокольные газовозы, однако и здесь проблемы из-за санкций.

Сотрудник Оксфордского института энергетики Виталий Ермаков подчеркнул, что санкции Запада против «Арктик СПГ 2» оказались очень эффективными. Эксперты пишут, что сам объект «Арктик СПГ 2» и «Новатэк» стали особой мишенью для США.

Надо заметить, не этот факт выбил Путина из колеи, а заявление Индии о том, что она не планирует закупать газ у «Арктик СПГ 2».

Одновременно с этим Индия еще не отказалась от покупки российской нефти. Не так давно компания «Роснефть» заключила соглашение с частным заводом Reliance по поставке 500 тысяч баррелей «черного золота» в день.

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