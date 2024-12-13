Самую дорогую квартиру в Минске продали в «Доме Чижа» 13.12.2024, 8:55

По итогам прошлого месяца.

Появилась информация о самой дорогой квартире, проданной в столице в прошлом месяце.

Квартира находится в доме, построенном в 2011 году компанией «Трайпл» Юрия Чижа на набережной Свислочи около Троицкого предместья, пишет Tochka.by.

Новому владельцу квартира обошлась в $440 тысяч (или $3,081 тыс. за «квадрат»).

Месяцем ранее самую дорогую квартиру в столице продали за $900 тыс. Она находится в доме, построенном в 2018 году около заказника и водохранилища Дрозды на улице Ратомской в ЖК «Олимпик Парк». В пентхаусе общей площадью 153 кв. м высокие потолки — 3,5 м.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com