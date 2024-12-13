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Самую дорогую квартиру в Минске продали в «Доме Чижа»

  • 13.12.2024, 8:55
Самую дорогую квартиру в Минске продали в «Доме Чижа»

По итогам прошлого месяца.

Появилась информация о самой дорогой квартире, проданной в столице в прошлом месяце.

Квартира находится в доме, построенном в 2011 году компанией «Трайпл» Юрия Чижа на набережной Свислочи около Троицкого предместья, пишет Tochka.by.

Новому владельцу квартира обошлась в $440 тысяч (или $3,081 тыс. за «квадрат»).

Месяцем ранее самую дорогую квартиру в столице продали за $900 тыс. Она находится в доме, построенном в 2018 году около заказника и водохранилища Дрозды на улице Ратомской в ЖК «Олимпик Парк». В пентхаусе общей площадью 153 кв. м высокие потолки — 3,5 м.

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