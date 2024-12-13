Украинцы дронами уничтожили танк Т-72 и четыре миномета россиян на Купянском направлении
- 13.12.2024, 8:58
Видеофакт.
На Купянском направлении бойцы РУБпАК «Феникс» бригады «Помста» ВСУ уничтожают вражескую технику и укрепления с помощью ударных дронов.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
В течение недели уничтожен танк Т-72, 7 генераторов, 4 миномета, 2 полевых склада боеприпасов, 2 пункта управления БпЛА. Кроме того, ликвидированы десятки вражеских укрытий и пехота противника.