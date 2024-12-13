Украинцы дронами уничтожили танк Т-72 и четыре миномета россиян на Купянском направлении 13.12.2024, 8:58

Видеофакт.

На Купянском направлении бойцы РУБпАК «Феникс» бригады «Помста» ВСУ уничтожают вражескую технику и укрепления с помощью ударных дронов.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В течение недели уничтожен танк Т-72, 7 генераторов, 4 миномета, 2 полевых склада боеприпасов, 2 пункта управления БпЛА. Кроме того, ликвидированы десятки вражеских укрытий и пехота противника.

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