Полковник ВСУ: В атаке на Грозный есть одна важная деталь
- 13.12.2024, 9:07
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«Кадыровцы» — это все же Росгвардия.
В ночь 12 декабря в Грозном прогремели взрывы. Беспилотник атаковал территорию полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова.
В ежедневной сводке для «24 Канала» военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил атаку на Грозный.
Военный эксперт отметил, что кадыровцы это все же Росгвардия, а также они считаются внутренними войсками Кадырова. Именно поэтому по ним могут отработать и местные силы.
«Под вопросом – кто это сделал. Не исключаю возможности, что это наши беспилотники. Однако тогда вопрос, почему не ударили по НПЗ», – отметил Роман Свитан.
«Также есть вероятность того, что это работа внутреннего сопротивления, которое сейчас поднимает голову на севере Кавказа. Российские спецслужбы как раз в последнее время пытаются остановить это внутреннее движение», – рассказал военный эксперт.