Полковник ВСУ: В атаке на Грозный есть одна важная деталь 13.12.2024, 9:07

1,704

«Кадыровцы» — это все же Росгвардия.

В ночь 12 декабря в Грозном прогремели взрывы. Беспилотник атаковал территорию полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова.

В ежедневной сводке для «24 Канала» военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил атаку на Грозный.

Военный эксперт отметил, что кадыровцы это все же Росгвардия, а также они считаются внутренними войсками Кадырова. Именно поэтому по ним могут отработать и местные силы.

«Под вопросом – кто это сделал. Не исключаю возможности, что это наши беспилотники. Однако тогда вопрос, почему не ударили по НПЗ», – отметил Роман Свитан.

«Также есть вероятность того, что это работа внутреннего сопротивления, которое сейчас поднимает голову на севере Кавказа. Российские спецслужбы как раз в последнее время пытаются остановить это внутреннее движение», – рассказал военный эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com