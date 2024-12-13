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Полковник ВСУ: В атаке на Грозный есть одна важная деталь

  • 13.12.2024, 9:07
  • 1,704
Полковник ВСУ: В атаке на Грозный есть одна важная деталь

«Кадыровцы» — это все же Росгвардия.

В ночь 12 декабря в Грозном прогремели взрывы. Беспилотник атаковал территорию полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова.

В ежедневной сводке для «24 Канала» военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил атаку на Грозный.

Военный эксперт отметил, что кадыровцы это все же Росгвардия, а также они считаются внутренними войсками Кадырова. Именно поэтому по ним могут отработать и местные силы.

«Под вопросом – кто это сделал. Не исключаю возможности, что это наши беспилотники. Однако тогда вопрос, почему не ударили по НПЗ», – отметил Роман Свитан.

«Также есть вероятность того, что это работа внутреннего сопротивления, которое сейчас поднимает голову на севере Кавказа. Российские спецслужбы как раз в последнее время пытаются остановить это внутреннее движение», – рассказал военный эксперт.

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