закрыть
13 декабря 2024, пятница, 9:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко признался, что он – позор для страны

  • Марк Дзюба, «Салідарнасць»
  • 13.12.2024, 9:13
  • 1,268
Лукашенко признался, что он – позор для страны

«Дед из деревни в город приехал».

В 2013 году Александра Лукашенко спросили о многочисленных резиденциях и покупке нового самолета. В ответ он принялся рассуждать об образе «главы государства», которому необходимо соответствовать.

– Для «президента» есть некий стандарт – он и в одежде, и в галстуках, и в рубашках, и в часах. Это ваше лицо. Я помню, как вы камня на камне не оставили, когда Станислав Станиславович Шушкевич встречал Клинтона в аэропорту в каком-то помятом пальто. Вы его долбали в хвост и в гриву, не говоря уже о НАТО. Это был позор для страны, – заявил Лукашенко.

А затем добавил:

– Вы хотите, чтобы я таким был? Я таким не буду. Я хоть и деревенский хлопец, но я привык, чтобы у меня были брюки поглажены, костюм более-менее приличный… Я представляю страну.

Критиковал других за внешний вид Лукашенко и позже. Например, после нападения на Украину от него досталось Владимиру Зеленскому, который в условиях войны выбрал стиль милитари.

Но каким же мы видим теперь самого Лукашенко? Самый недавний пример – в Пакистане правитель Беларуси вышел к руководству этой страны в одежде, напоминаюбщей пижамную. Если всего лишь помятое пальто – это «позор для страны», то как тогда назвать выбор такого стиля для официальной церемонии?

«Более-менее приличный костюм» Лукашенко теперь часто заменяет чем-то чудаковатым вроде бомбера с короткими рукавами.

Правитель сегодня сильно выделяется даже на фоне белорусских чиновников низшего звена. Его стиль вполне можно охарактеризовать фразой «дед из деревни в город приехал».

Особенно отчетливо вспоминаются слова о «позоре для страны» во время встреч Лукашенко с Путиным. Трудно представить, кто еще из беларусов мог бы так неудачно «представлять государство».

Безусловно, есть много более важных причин говорить о «позоре для страны», комментируя деятельность Лукашенко, но и эта все чаще бросается в глаза.

Кстати, раскритикованный в прошлом правителем Станислав Шушкевич на самом деле демонстрировал пример, как должен выглядеть глава государства. Для нынешнего Лукашенко его умение представлять страну – недостижимый космос.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип