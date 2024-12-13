Лукашенко признался, что он – позор для страны Марк Дзюба, «Салідарнасць»

13.12.2024, 9:13

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«Дед из деревни в город приехал».

В 2013 году Александра Лукашенко спросили о многочисленных резиденциях и покупке нового самолета. В ответ он принялся рассуждать об образе «главы государства», которому необходимо соответствовать.

– Для «президента» есть некий стандарт – он и в одежде, и в галстуках, и в рубашках, и в часах. Это ваше лицо. Я помню, как вы камня на камне не оставили, когда Станислав Станиславович Шушкевич встречал Клинтона в аэропорту в каком-то помятом пальто. Вы его долбали в хвост и в гриву, не говоря уже о НАТО. Это был позор для страны, – заявил Лукашенко.

А затем добавил:

– Вы хотите, чтобы я таким был? Я таким не буду. Я хоть и деревенский хлопец, но я привык, чтобы у меня были брюки поглажены, костюм более-менее приличный… Я представляю страну.

Критиковал других за внешний вид Лукашенко и позже. Например, после нападения на Украину от него досталось Владимиру Зеленскому, который в условиях войны выбрал стиль милитари.

Но каким же мы видим теперь самого Лукашенко? Самый недавний пример – в Пакистане правитель Беларуси вышел к руководству этой страны в одежде, напоминаюбщей пижамную. Если всего лишь помятое пальто – это «позор для страны», то как тогда назвать выбор такого стиля для официальной церемонии?

«Более-менее приличный костюм» Лукашенко теперь часто заменяет чем-то чудаковатым вроде бомбера с короткими рукавами.

Правитель сегодня сильно выделяется даже на фоне белорусских чиновников низшего звена. Его стиль вполне можно охарактеризовать фразой «дед из деревни в город приехал».

Особенно отчетливо вспоминаются слова о «позоре для страны» во время встреч Лукашенко с Путиным. Трудно представить, кто еще из беларусов мог бы так неудачно «представлять государство».

Безусловно, есть много более важных причин говорить о «позоре для страны», комментируя деятельность Лукашенко, но и эта все чаще бросается в глаза.

Кстати, раскритикованный в прошлом правителем Станислав Шушкевич на самом деле демонстрировал пример, как должен выглядеть глава государства. Для нынешнего Лукашенко его умение представлять страну – недостижимый космос.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»

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